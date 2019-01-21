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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۵۰

انتصاب دیگر در مدیریت شهری پایتخت؛

معاون مالی و اقتصاد شهردار تهران تغییر کرد

معاون مالی و اقتصاد شهردار تهران تغییر کرد

پیروز حناچی شهردار تهران طی حکمی عبدالحمید امامی را به عنوان معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پیروز حناچی شهردار تهران طی حکمی عبدالحمید امامی را به عنوان معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران منصوب کرد.

پیش از این زیرنگین تاجی سرپرستی معاونت مالی و اقتصادی شهری شهرداری تهران را برعهده داشت.

امامی دارای  کارشناسی ارشد مدیرت صنعتی است و پیش از این مشاور وزیر نفت بود.

در متن حکم شهردار تهران خطاب به عبدالحمید امامی آمده است:

«نظر به تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به سمت «معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران» منصوب می شوید. امید است با استعانت از پروردگار یکتا و در راستای تحقق شعار «تهران، شهری برای همه» و با بهره گیری از استعداد و توانمندی نیروهای لایق، کاردان، متخصص و متعهد شهرداری تهران موجبات خدمت رسانی مفید و موثر به شهروندان عزیز تهران را فراهم آورید. 

انتظار می رود مجموعه سیاست ها، فعالیت ها و اقدامات حوزه تصدی خود را براساس برنامه های اعلام شده در حوزه مالی و اقتصاد شهری برای اداره شهر تهران و در چارچوب قوانین و مقررات و اسناد فرادستی با رعایت حقوق مردم تنظیم و عمل نمایید. 

توفیقات روزافزون جنابعالی را در ایفای کامل مسئولیت محوله از خداوند منان مسالت دارم.»

کد مطلب 4519337
نورا حسینی

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