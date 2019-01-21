معاون اول رئیس جمهور وارد استان کرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری ظهر یکشنبه برای انجام سفری دو روزه به استان کرمان، در فرودگاه جیرفت مورد استقبال رسمی استاندار کرمان و مسئولان استانی قرار گرفت.

چندین طرح و پروژه مهم صنعتی و عمرانی در این سفر با حضور معاون رئیس جمهور و چندین نفر از وزرا افتتاح و کلنگ زنی می شود.

جهانگیری در اولین روز سفر خود در جنوب استان کرمان حضور پیدا کرده و پروژه گازرسانی به شهرستان های جیرفت و دو شهرستان نرماشیر و فهرج در شرق استان کرمان با حضور او آغاز می شود.

ایستگاه و پست برق با سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیارد تومان از جمله پروژه های بخش عمرانی است که در این سفر مورد بهره برداری قرار می گیرد.

در دومین روز سفر معاون اول رئیس جمهور به استان کرمان دو پروژه بزرگ فولاد استان کرمان در بخش تولید توسط جهانگیری افتتاح می شود؛ این پروژه ها شامل پروژه فولاد بردسیر با سرمایه گذاری سه هزار میلیارد تومان و اشتغالزایی ۶۰۰ نفری و گندله سازی بوتیا با سرمایه گذاری دو هزار میلیارد تومان و اشتغالزایی ۳۰۰ نفر است.

جهانگیری در آخرین برنامه سفر خود به استان کرمان بعد از شرکت در نخستین مجمع ملی جوانان کشور، کرمان را ترک می کند.