مسائل کشور را معطل وعده های اروپا نکنیم

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد باقر عبادی نماینده مردم بیرجند در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی، گفت: در وهله اول لازم است از سفر وزیر امور خارجه به کشور عراق تشکر کنم و امیدوارم چنین سفرها و رایزنی هایی افزایش یابد.

وی تاکید کرد: از دولت می خواهم که مسائل کشور را معطل وعده های اروپایی ها نکند، چرا که اروپا کوچکترین هزینه ای برای برجام نمی کند و بهانه های واهی برای تأخیر در اجرای SPVمی آورد.

دولتمردان از پشت تریبون کارهای اروپایی‌ ها را توجیه میکنند

نماینده مردم بیرجند در مجلس تصریح کرد: متاسفانه در شرایط فعلی برخی از دولتمردان ما به جای مطالبه گری از اروپا، از پشت تریبون ها کارهای اروپایی ها را توجیه می کنند که این اقدام درست نیست.

عبادی اظهارداشت: دولت ادعا دارد که برای مقابله با تحریم های ظالمانه دشمن آمادگی دارد اما به واقع این گونه نیست و دولتمردان بدانند که با تنبلی نمی توان کشور را اداره کرد.

وی افزود: متاسفانه در توزیع گوشت نابسامانی های بسیار زیادی وجود دارد و فکری به حال آن نشده است و در حال حاضر نحوه توزیع گوشت، مرکز نارضایتی مردم شده است که باید در اتاق فکری به این مسئله پرداخته شود.

نماینده مردم بیرجند خاطرنشان کرد: دولت در ارائه بسته حمایتی به کارگران کوتاهی کرده است و علی رغم آنکه آنان شرایط اقتصادی بسیار سختی دارند، به آنان توجهی نمی کند.