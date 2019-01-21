به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حاجی میرزایی دبیر هشتمین جشنواره بازیهای ویدیویی ایران با اعلام این خبر گفت: یکی از تفاوتهای رویداد امسال با سال گذشته این است که تنها پروژههایی داوری خواهند شد که در یکی از مارکتهای معتبر داخلی و خارجی به صورت عمومی و یا دسترسی Early Access منتشر شده باشند.
او ادامه داد: با توجه به این رویه جدید و این که ثبت و انتشار بازی در مارکتها، پیچیدگیهای خاص خود را دارد، تعداد زیادی از بازیسازان خواستار تمدید دوباره مهلت شدند تا بتوانند بازی خود را در یکی از مارکتها به صورت کامل یا محدود منتشر نمایند.
حاجی میرزایی با بیان این که جوایز جشنواره امسال ۸ برابر شده و همین موضوع جذابیتهای زیادی برای بازیسازان ایجاد کرده است گفت: برای مشارکت حداکثری جامعه بازیسازان در بزرگترین جشنواره داخلی این حوزه، تصمیم گرفته شد تا برای آخرین بار و برای ۱۰ روز دیگر تمدید شد.
دبیر جشنواره هشتم تاکید کرد: با توجه به پروسه طولانی داوری، این مهلت قابل تمدید نیست و پس از دهم بهمن ماه هیچ اثر جدید پذیرفته نخواهد شد.
او درباره مسابقه مردمی نیز توضیح داد: امسال برای نخستین بار جوایز مردمی به سه بخش بهترین بازی سال، بهترین به روز رسانی سال و مورد انتظارترین بازی تقسیم شده است.
حاجی میرزایی با بیان این که در بخش مورد انتظارترین بازی، بازیسازان باید ویدیویی از پروژه آینده خود را ارسال کنند گفت: این امکان وجود دارد که پس از ارسال ویدیو و ثبتنام، پیش از مراسم اختتامیه ویدیوی جدید و با کیفیت بالاتری جهت پخش در اختتامیه ارسال شود.
دبیر جشنواره هشتم همچنین با بیان این که ارسال فرم و ثبت بازی جهت شرکت در جشنواره را تنها پس از فشردن دکمه «ارسال نهایی فرم» و دریافت ایمیل تاییدیه و کد پیگیری، قطعی میشود گفت: متقاضیان حضور در جشنواره طبق روال معمول باید فرم ثبتنام را پر کنند. با توجه به این که هر تیم یا شرکت بازیسازی ممکن است بیش از یک اثر به جشنواره ارسال کنند، امکان ثبت چند بازی در همان فرم وجود دارد. به این ترتیب که متقاضیان مشخصات بازی را ثبت کرده و روی دکمه «ثبت بازی» کلیک کرده و سپس بازی بعدی خود را ثبت میکنند.
او ادامه داد: همان طور که در فرم ثبتنام نیز توضیح داده شده، کلیک روی دکمه ثبت بازی برای ارسال نهایی فرم کافی نیست و ثبتنام قطعی، پس از ثبت بازی، با کلیک بر روی دکمه «ثبت نهایی فرم» در انتهای صفحه انجام میگیرد. همچنین جهت تایید نهایی ارسال موفقیتآمیز فرم نیز، یک ایمیل حاوی کد پیگیری برای ثبتنام کنندگان ارسال میشود. بنابراین در صورتی که این ایمیل را بازیسازان ظرف یک هفته پس از ثبت نام دریافت نکردهاند، حتما با دبیرخانه جشنواره تماس بگیرند.
بر این اساس بازیسازان میتوانند با مراجعه به سایت جشنواره تا پایان روز چهارشنبه ۱۰ بهمن اثر خود را ارسال کنند، این آخرین مهلت ثبت آثار خواهد بود.
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