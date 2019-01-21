پایبندی ایران به مقررات پیشگیری از انتقال بیماری های مرزی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رئیسی، در دیدار مشاور سازمان جهانی بهداشت، اظهار داشت: ایران در مراقبت های بهداشتی اولیه (PHC) اقدامات و برنامه های قابل ملاحظه ای با توجه به اهداف سازمان بهداشت جهانی انجام داده است.

وی افزود: یکی از برنامه های اصلی ایران اهمیتی است که برای مقررات بهداشتی بین المللی (IHR) قائل است و تاکنون اقدامات موثری در این عرصه منطبق با برنامه های سازمان جهانی بهداشت به مرحله اجرا درآورده است.

رئیسی گفت: جمهوری اسلامی ایران به مقررات بهداشتی در مورد پیشگیری از انتقال بیماری ها از طریق مرزها پایبند بوده و در راستای جلوگیری از به مخاطره افتادن سلامت مردم از این طریق در سطح منطقه پیشتاز است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، خاطرنشان کرد: در زمینه تطابق قوانین داخلی و بین المللی به مشاوره سازمان جهانی بهداشت نیاز داریم. بنابراین باید نقاط حساس و چالشی در این زمینه احصا شوند.