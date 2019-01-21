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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۳۲

معاون بهداشت وزارت بهداشت تاکید کرد؛

پایبندی ایران به مقررات پیشگیری از انتقال بیماری های مرزی

پایبندی ایران به مقررات پیشگیری از انتقال بیماری های مرزی

معاون بهداشت وزارت بهداشت، گفت: ایران به مقررات بهداشتی در مورد پیشگیری از انتقال بیماری ها از طریق مرزها پایبند بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رئیسی، در دیدار مشاور سازمان جهانی بهداشت، اظهار داشت: ایران در مراقبت های بهداشتی اولیه (PHC) اقدامات و برنامه های قابل ملاحظه ای با توجه به اهداف سازمان بهداشت جهانی انجام داده است.

وی افزود: یکی از برنامه های اصلی ایران اهمیتی است که برای مقررات بهداشتی بین المللی (IHR) قائل است و تاکنون اقدامات موثری در این عرصه منطبق با برنامه های سازمان جهانی بهداشت به مرحله اجرا درآورده است.

رئیسی گفت: جمهوری اسلامی ایران به مقررات بهداشتی در مورد پیشگیری از انتقال بیماری ها از طریق مرزها پایبند بوده و در راستای جلوگیری از به مخاطره افتادن سلامت مردم از این طریق در سطح منطقه پیشتاز است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، خاطرنشان کرد: در زمینه تطابق قوانین داخلی و بین المللی به مشاوره سازمان جهانی بهداشت نیاز داریم. بنابراین  باید نقاط حساس و چالشی در این زمینه احصا شوند.

کد مطلب 4519416
حبیب احسنی پور

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