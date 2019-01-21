سرطان و بیماری های قلبی مشکل فراروی سلامت جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید نمکی ظهر دوشنبه در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی مازندران بابیان اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه سلامت دستاوردهای ارزنده ای داریم اظهار داشت: در حوزه سلامت،توسعه شبکه بهداشت، کاهش مرگ و میر زنان و کودکان، توسعه تخت های بیمارستانی و .‌.. دستاوردهای خوبی داشته ایم.

وی با بیان اینکه در گذشته مراکز طبیب ایرانی کم بود افزود: امروزه طبیبان در اقصی نقاط فعالیت می کنند و این برکات انقلاب است و در سال های اول انقلاب کل اعضای هیئت علمی دانشگاه ۸ هزار نفر بود و اکنون به ۸۳ هزار نفر رسیده است.

وی با اظهار اینکه امروزه سرطان، بیماری قلبی و عروقی، دیابت و حوادث رانندگی مشکل جامعه است تصریح کرد: امروزه سیمای بیماری از واگیر به غیر واگیر تغییر پیدا کرده است و یک دوره شیمی درمانی به اندازه همه واکسیناسیون برای بیمار در نظام سلامت هزینه دارد.

سرپرست وزارت بهداشت با بیان اینکه مرگ و میر در حوادث رانتدگی نظام سلامت را درگیر می کند، به افسردگی و روان پریشی اشاره کرد و افزود: جامعه کهنسال در حال افزایش است و سالمند افسرده سالمند پر هزینه ای است.

نمکی با بیان وزارت بهداشت در واکسیناسیون نقش موثر داشته است ولی در حوزه بیماری واگیر کمترین تاثیر را دارد تاکید کرد: در این دوره نیازمند مشارکت بین بخشی در همه دستگاه ها هستیم و رفتار جزیره ای به جز هدردادن دستاوردی جز هزینه ندارد،

وی با عنوان اینکه اینکه نظام سلامت بدون مشارکت مردم نمی تواند بار سنگین را به دوش بکشد، افزود: دولت سیاست گذاری ها را انجام می دهد و باید بخش های دیگر همراهی و مشارکت داشته باشند.

سرپرست وزارت بهداشتی با بیان اینکه در توسعه تخت های بیمارستانی به خوبی عمل نکردیم گفت:در مرحله نخست دسترسی را برای بیمار فراهم کنیم و توسعه دسترسی مردم و توسعه تخت بیمارستان با کمک بخش خصوصی از اولویت ها است.

وی ادامه داد: کاهش پرداخت از جیب مردم، ماندگاری طبیب در مناطق محروم و حمایت از بیماران از برنامه های اصلی وزارت بهداشت است زیرا اولویت اصلی ما استقرار سیستم ارجاع ، پزشکی خانواده، پرونده الکترونیک گاردلاین ها است.