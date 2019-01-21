آران و بیدگل میزبان نخستین کاروان قرآنی انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد تکیه صبح دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: همزمان با چهل سالگی پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، امسال به ابتکار مدیران قرآنی کشور، کاروان قرآنی انقلاب از اول تا ۲۲ بهمن در ۱۱ استان و ۳۳ شهر کشور حضور یافته و به اجرای برنامه های قرآنی خواهند پرداخت.

وی با بیان اینکه این کاروان، بزرگترین رویداد قرآنی ایام دهه فجر در کشور است، افزود: این کاروان که حرکت خود را اول بهمن از محل جلوس حضرت امام خمینی (ره) در بهشت زهرا آغاز می کند، در روز پنج شنبه چهارم بهمن با حضور در آران و بیدگل، محفل انس با قران کریم را در حرم هلال بن علی(ع) اجرا خواهد کرد.

مدیر اجرایی حرم مطهر حضرت محمدهلال بن علی(ع) با بیان اینکه این کاروان را اساتید بنام قرآنی، قاریان و حافظان بین المللی و گروه های جمع خوانی همراهی می کنند، افزود: حضور در گلزار شهدا و ادای احترام به شهدای انقلاب و دفاع مقدس، تلاوت اذانگ اهی مغرب با حضور یکی از قاریان بومی و اجرای محفل قرآنی پس از نماز مغرب و عشا با حضور سه قاری قرآن کریم و یک گروه تواشیح از جمله برنامه های این مراسم است.

وی ادامه داد: تمامی محافل اجرا شده از سوی کاروان قرآنی انقلاب علاوه بر پخش زنده از رادیو قرآن، با یک شب تأخیر توسط شبکه قرآن و معارف سیما پخش می‌شود.

تکیه افزود: همچنین مستند کاروان قرآنی انقلاب توسط اعضای مستندساز شبکه سه سیما تولید خواهد شد و علاوه بر آن یکی از شبکه‌های سیما هم بخش‌هایی از برنامه کاروان را پخش می‌کند.

وی افزود: همچنین در حاشیه این محفل قرآنی، نمایشگاه دستاوردهای انقلاب و مسابقه بزرگ قرآنی«چلچراغ» با موضوع مفاهیم سوره مبارکه فجر از کتاب تفسیر نسیم حیات با همکاری کمیته قرآن ستاد دهه فجر شهرستان برگزار خواهد شد.