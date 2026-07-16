جمع خوانی فعالان قرآنی به یاد رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم معنوی با حضور اساتید، پیشکسوتان، قاریان ممتاز و بین‌المللی، مدیران و فعالان قرآنی و عموم مردم ولایتمدار، روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۴ از ساعت ٢١ تا ٢٣ در میدان حضرت ولی‌عصر (عج) برگزار شد.

در این محفل باشکوه انس با قرآن، که اجرای آن را هادی ربیعی و سیدایمان یاراحمدی برعهده داشتند، آیات نورانی کلام‌الله مجید توسط قاریان برجسته کشور از جمله حمیدرضا احمدی‌وفا، سیدمصطفی حسینی و قاری نوجوان امیرعلی خیری تلاوت شد و گروه تواشیح محمد رسول‌الله (ص) به اجرای دو سرود و نماهنگ زیبا پرداخت.

پخش میان برنامه مرتبط با بیانات قرآنی رهبر شهید انقلاب، همچنین جمع خوانی سوره اعلی با صدای رهبر شهید و مشارکت حاضران، از دیگر برنامه های این محفل قرآنی بود.

در بخش دیگری از این مراسم که با پخش زنده از شبکه قرآن و معارف سیما، شبکه افق سیما و رادیو قرآن همراه بود، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی به تشریح ابعاد قرآنی شخصیت رهبر شهید و تبیین آیات ۵۵ تا ۶۰ سوره مبارکه انفال پرداخت.

لازم به یادآوری است که با برنامه ریزی صورت گرفته توسط جامعه قرآنی کشور، ۱۰۰۰ محفل انس با قرآن و هزاران ختم کل قرآن کریم در سراسر استان‌ها و شهرستان‌های کشور به یاد رهبر شهید انقلاب برگزار می‌گردد.