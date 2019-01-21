جلال الدین صادقی، در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری همایش ملی عناب با هدف معرفی آخرین یافتههای علمی و پژوهشی استادان، دانشجویان و محققان حوزه عناب در اردیبهشت ماه سال آینده گفت: به دنبال برندسازی محصول عناب خراسانجنوبی هستیم.
رئیس جهاد دانشگاهی خراسانجنوبی اظهار کرد: بر اساس مأموریتی که به جهاد دانشگاهی استان محول شد، تلاش میکنیم متناسب با مزیتهای منطقهای به ویژه در زمینه محصولات استراتژیک عناب، زرشک و زعفران در مباحث پژوهشهای کاربردی ورود پیدا کنیم .
صادقی افزود: در آغاز راه پروژهای با عنوان معرفی جامع پتانسیل های کاربردی گیاهان دارویی استان را با تامین اعتبار ۱۰۰ میلیون تومان تعریف و با موفقیت به اجرا درآوردیم.
صادقی اظهار کرد: در ادامه، طرح دهکده گیاهان دارویی و در نهایت ایجاد مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی با تمرکز بر عناب، زرشک و زعفران با اهدافی مشخص مطرح شد و تحقیقات کاربردی که بتواند منجر به بهینه سازی تولید و دست یابی به فرآورده های فراسودمند از محصولات مذکور گردد شروع و تاکنون منجر به نتایج بسیار ارزشمندی شده است.
وی با اشاره به اینکه این فعالیتها با هدف تکمیل فرآیند تبدیل دانش به ثروت و پرهیز از موازیکاری است، افزود: تحقیقات جهاد دانشگاهی کاربردی، محصول محور و مبتنی بر نیاز بازار است.
رئیس همایش ملی عناب در خراسانجنوبی با بیان اینکه عناب استان بیشتر به صورت فلهای استفاده و صادر میشود، اظهار کرد: در زمینه فرآوردههای عناب و ارزش افزوده فعالیتهای کلیدی میتوان انجام داد.
صادقی با اشاره به اینکه در طی فعالیت پژوهشی متمرکز بر عناب به فرآوردههایی رسیدهایم که میتواند ارزش افزوده قابل توجهی را برای این محصول ایجاد کند، گفت: برندسازی از عوامل کلیدی است که منطقه را معرفی و اقتصاد استان را پویا میکند.
وی با اشاره به اینکه عناب در سطح ملی شناخته شده نیست، افزود: در این راستا جهاددانشگاهی برگزاری همایش ملی عناب را در دستور کار خویش قرار داده و در این همایش گردآوری پژوهشهای انجام شده در حوزه عناب، آشنایی با پژوهشگران این حوزه، برندسازی، بازاریابی، بهینه سازی تولید و فرآوری دنبال میشود.
رئیس همایش ملی عناب در خراسانجنوبی با بیان اینکه برگزاری این همایش نیاز به همراهی و همکاری سازمانهای دخیل در این امر است، یادآور شد:پژوهشهای محدودی مبتنی بر محصول عناب انجام شده و در حوزه تجارت و بازاریابی این محصول نیز هیچ فعالیت علمی نظام مند انجام نشده است.
صادقی با اشاره به اینکه این همایش در محورهای کشاورزی و منابع طبیعی، داروسازی، پزشکی، دامپزشکی، فرآوری و صنایع غذایی و اقتصاد، تجارت و صادرات برگزار می شود، افزود: در بخش کمیته علمی همایش نزدیک به ۳۰ نفر از متخصصان داخلی و سراسر کشور دخیل هستند که حدود ۱۵ نفر از جهادهای دانشگاهی کشور و پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی و ۱۵ نفر دیگر از متخصصین غیر جهادی از سراسر کشور و استان خراسان جنوبی است.
وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه در جنب همایش یادآور شد: در این همایش ایدههای فناورانه، بحث های علمی و ارائه مقاله داریم که دربرگیرنده بعد علمی و بعد کاربردی است.
بیرجند- رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی با اشاره به برگزاری همایش ملی عناب با هدف معرفی آخرین یافتههای علمی و پژوهشی محققان گفت: برندسازی عناب خراسانجنوبی را پیگیری میکنیم.
جلال الدین صادقی، در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری همایش ملی عناب با هدف معرفی آخرین یافتههای علمی و پژوهشی استادان، دانشجویان و محققان حوزه عناب در اردیبهشت ماه سال آینده گفت: به دنبال برندسازی محصول عناب خراسانجنوبی هستیم.
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