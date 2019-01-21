دومین نمایشگاه کار ایران با حمایت همراه اول برگزار می شود

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، دومین نمایشگاه کار ایران به مدت سه روز (۴ تا ۶ بهمن‌ماه) با حمایت ویژه همراه اول از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۶:۳۰ برگزار می‌شود.

اهداف این نمایشگاه که توسط دانشگاه صنعتی شریف در مجتمع نمایشگاهی بوستان گفتگوی تهران برگزار می‌شود، «رویایی مستقیم کارجو و کارفرما»، «کمک به بهبود ارتقا برند کارفرمایان»، «تسهیل فرایند جذب و استخدام»، «معرفی فرصت های شغلی موجود در بازار کار»، «معرفی سازمان ها و ادارات مرتبط و نیمه مرتبط با رشته تحصیلی»، «ایجاد یک محیط حرفه ای و با کیفیت برای تعامل بیشتر بین کارجویان و کارفرمایان»، «ایجاد حس مثبت مشارکت در کارفرمایان»، «برپایی کارگاه های آموزش کار و کاریابی» عنوان شده است.

در دومین نمایشگاه کار ایران، همراه اول با شعار «یک همکاری معتبر» و برپایی غرفه ای بزرگ در سالن «تهران» بوستان گفتگو با خدماتی همچون «برگزاری کارگاه با موضوعات متنوع»، «ارائه فرصت های شغلی، مشاوره شغلی، آشنایی با محیط شغلی و شغل های همراه اول» و «فرصت ارتباط مستقیم با مدیران همراه اول» حضور دارد.

گفتنی است در نمایشگاه «ایران تلکام» سال گذشته، رئیس کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی با تقدیر از عملکرد اپراتور اول گفته بود: «با توجه به فعالیت های گسترده همراه اول، اشتغالزایی بالایی هم ایجاد شده است و ما به عنوان متولی اصلی اشتغال در مجلس از این اپراتور تقدیر می‌کنیم».

درخشش همراه اول در نخستین جایزه ملی تعالی ارتباطات بازاریابی و برندینگ

طبق اعلام اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، سومین کنفرانس ملی ارتباطات و بازاریابی و برندینگ و نخستین جایزه ملی تعالی ارتباطات و بازاریابی و برندینگ بعدازظهر روز چهارشنبه ۲۶ دی‌ماه به کار خود پایان داد.

در مراسم افتتاحیه این کنفرانس دو روزه که با هدف ایجاد زمینه مناسب برای تعامل، تبادل و انتقال تجربیات و ارائه دستاوردهای محققان و پژوهشگران در حوزه بازاریابی، تبلیغات و ارتباطات بازاریابی و برندینگ توسط دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد، بابک سهرابی رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، علی اکبر فرهنگی رئیس کنفرانس، مسعود کیماسی دبیر علمی کنفرانس و محمد سلطانی فر معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ایراد سخنرانی پرداختند.

علاوه بر سخنرانی تعدادی از اساتید و پژوهشگران حوزه ارتباطات و بازاریابی، برگزاری کارگاه های آموزشی و معرفی برندگان جایزه ملی تعالی ارتباطات بازاریابی و برندینگ و تجلیل از برگزیدگان تبلیغات برتر از دیگر برنامه های این کنفرانس بود.

در این کنفرانس در بخش جایزه ملی تعالی ارتباطات بازاریابی و برندینگ، همراه اول موفق به کسب بالاترین امتیاز در بین شرکت کننده ها و دریافت تندیس طلایی این دوره شد و مورد تقدیر قرار گرفت.

شاخص های ارزیابی جایزه ملی تعالی ارتباطات بازاریابی و برندینگ شامل مواردی همچون «پیش نیاز های اساسی»، «تبلیغات»، «روابط عمومی»، «حامی گری و رویدادها»، «بازاریابی تعاملی، مستقیم و دیجیتال»، «پیشبرد و فروش» و «نیروی انسانی» است.