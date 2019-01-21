«پارادایس» از این هفته اکران می شود

غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جدیدترین مصوبات شورای صنفی نمایش در تاریخ امروز دوشنبه اول بهمن ماه، گفت: فیلم سینمایی «سوء تفاهم» به کارگردانی احمدرضا معتمدی، بعد از جشنواره فیلم فجر در گروه آزادی اکران می شود.

وی بیان کرد: «ترانه» به کارگردانی مهدی صاحبی از چهارشنبه سوم بهمن در کورش اکران می شود، همچنین نمایش «کلمبوس» به کارگردانی هاتف علیمردانی ادامه دارد. «پارادایس» به کارگردانی علی عطشانی از چهارشنبه سوم بهمن در گروه زندگی بعد از فیلم «درساژ» به کارگردانی پویا بادکوبه اکران می شود و نمایش «درساژ» در زیر گروه ادامه دارد.

فرجی در پایان گفت: جعفر صانعی مقدم مدیر گروه «هنر و تجربه» در جلسه امروز حضور داشت و از همراهی و همفکری در نمایش فیلم های «هنر و تجربه» و ادامه همکاری در روند هرچه بهتر دیده شدن آثار «هنر و تجربه» گزارشی ارایه کرد.