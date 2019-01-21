به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی ایرانسل، «دانا» جامعترین برنامه کاربردی آموزش همراه در ایران است که دانشآموزان، دانشجویان و تمامی علاقهمندان به یادگیری میتوانند در هر زمان و مکانی به محتوای آن دسترسی داشته باشند و از بهترین اساتید و موسسات آموزشی بهره بگیرند.
موسسات آموزشی و اساتیدی که قصد همکاری با نرم افزارکاربردی «دانا» را دارند میتوانند با مراجعه به وبسایت دانا به نشانی danaapp.ir/request درخواست همکاری خود را، با کامل کردن فرم مورد نیاز، ثبت کنند.
«دانا» این امکان را برای کاربران فراهم میکند تا از هر فرصتی برای یادگیری دورههای الکترونیکی استفاده کنند و ویدیوهای آموزشی، جزوهها و آزمونهای چند گزینهای را در اختیار داشته باشند. همچنین کاربران «دانا» جزئیات روند یادگیری خود را همواره در دسترس دارند تا گزارش پیشرفت در دورههای آموزشی خود را رصد کنند.
کاربران نرم افزار کاربردی «دانا» میتوانند پس از گذراندن دوره مدنظر خود، از موسسه آموزشی ارائه دهنده محتوای مدنظرشان به صورت آنلاین مدرک دورهای که گذراندهاند، را دریافت کنند.
نرم افزار کاربردی «دانا»، جامعترین برنامه کاربردی آموزش همراه در ایران است که از طریق بازار ارائه دهنده نرمافزارهای کاربردی اندروید «چارخونه» و همینطور نرم افزار کاربردی «ایرانسل من» در دسترس است. همچنین کاربران iOS میتوانند از طریق وبسایت «دانا» به نشانی danaapp.ir محتواهای مدنظر خود را در اختیار داشته باشند.
ایرانسل چندی قبل به دلیل فعالیتهای خود در حوزه آموزش الکترونیک موفق به دریافت تندیس سازمان برتر در نخستین «جایزه ملی یادگیری دیجیتال» یونسکو شد.
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