کرمان با شتاب رو به پیشرفت است

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری در بدو ورود به فرودگاه جیرفت در جمع اصحاب رسانه با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه (س) بیان داشت: در آستانه چهلمین سال پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی هستیم و امسال این مراسم از حساسیت بالا و خاصی برخوردار است زیرا دشمن از مدت‌ها پیش بر این موضوع تاکید داشته که ملت ایران جشن ۴۰ سالگی انقلاب را نخواهند دید.

وی افزود: با همه دشواری‌های پیش رو بخش عمده‌ای از مشکلات را پشت سر گذاشتیم و امروز کشور ما در موقعیت بسیار خوب و مناسبی قرار دارد و شاهد توسعه کشور با شتاب خوبی هستیم. اگر چه با تنگناها و محدودیت‌هایی نیز روبرو بودیم اما امیدوارم که بتوانیم جشن‌های انقلاب را با شکوه بیشتری برگزار کنیم و شاهد حضور پر رنگ و خوب مردم در این جشن‌های باشیم.

معاون اول رئیس جمهور گفت: کرمان یکی از استان‌های مهم و رو به توسعه و پیشرفت کشور است زیرا این استان از ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه در حوزه معدن و صنایع معدنی برخوردار است.

وی از استان کرمان به عنوان قطب معدنی کشور نام برد و تصریح کرد: یکی از برنامه‌های این سفر افتتاح چند طرح مهم معدنی است که از حجم سرمایه‌گذاری بسیار بالایی برخوردار است و می‌تواند زمینه‌ساز تحول خوبی در توسعه باشد.

جهانگیری گت: در شهرستان‌های کهنوج، جیرفت، عنبرآباد، قلعه‌گنج و دیگر شهرستان‌های جنوب استان شاهد نارسایی‌ها و محدودیت‌هایی هستیم لذا در هفته‌های گذشته مسئولان متعددی از طرف دولت به این مناطق اعزام شده‌اند تا برنامه‌های خوبی در جهت توسعه جنوب استان تهیه کنند.

معاون اول رئیس جمهور ابراز داشت: برنامه‌های متعدد و مهمی برای توسعه جنوب استان در همه بخش‌های زیر ساختی استان در نظر گرفته شده لذا امروز گازرسانی به شهرها و روستاهای جنوب استان و از شهرستان جیرفت آغاز می‌شود و امیدواریم که این زیرساخت‌ها بتوانند در جهت توسعه استان کمک کنند.

جهانگیری گفت: استان کرمان در بخش کشاورزی ظرفیت‌های زیادی دارد اما با محدودیت‌هایی نیز روبرو است که از آن جمله می‌توان به کمبود منابع آبی اشاره کرد لذا باید از ظرفیت‌های موجود استفاده‌های مطلوبی داشته باشیم.

وی افزود: در خصوص انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به این منطقه باید کارهای بیشتری انجام دهیم.