عقلانیت و ایمان همراه با صبر راه برون رفت از شرایط کنونی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام روح الله حریزاوی روز دوشنبه در همایش طلایه داران فاطمی ویژه روحانیون و مسئولان هیات های مذهبی استان مرکزی در اراک اظهار داشت: از بدو پیروزی انقلاب اسلامی دو ارگان برای حفظ و حراست و پیشبرد اهداف انقلاب توسط امام تاسیس شد. سازمان تبلیغات اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که یکی برای حفظ و حراست از شعائر اسلام ناب و دیگری برای حفظ و صیانت از ارزش های انقلاب تاسیس شده است.

وی افزود: تبلیغات اسلامی در واقع تبلیغ مجموعه ای از معارف خاص است که در طول حیات شیعه تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی علمای دینی کمتر قدرت بیان و ارایه آنها را داشتند. اسلام ناب، اسلام بی خبری نیست، اسلام ناب اسلام قیام است.

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین شاخصه های اسلام ناب و اسلام قیام این است که پیروان آن در هر سنی باشند در برابر ظلم و برای دفاع از مظلوم قیام می کنند.

حریزاوی بیان داشت: سازمان تبلیغات اسلامی قرار است که عقلانیت و گرایش ها را برای تحقق قیام در جامعه جهانی طراحی و مدیریت کند.

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی کشور بیان کرد: انقلاب اسلامی را یک قیام ۴۰ ساله می دانیم. یعنی این انقلاب باید آنقدر عمر کند تا آنکه صاحب اصلی اش قیام و آن را مدیریت کند.

وی ادامه داد: مردم در شرایطی به سر می برند که تحریم ها زندگی را سخت کرده و ارزش پول ملی پایین آمده است. این مسائل واقعیت دارد و به آن آگاه هستیم.

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی کشور گفت: سازمان تبلیغات اسلامی سه گفتمان راهبردی را برای عبور از مراحل حساس انقلاب و ورود به دهه پنجم بر اساس مطالعاتی که از وضعیت اجتماعی و اندیشه‌های رهبری انجام شده، ارائه می‌کند و پیشنهاد می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از این گفتمان ها نظام محاسبه است، نظام محاسبه به هم خورده و یکی از مشکلات در جامعه ما این است. برخی از مردم نسبت به مسئولین به شدت بی اعتماد شده اند و دشمنان و دوستان نادان برای افزایش این بی اعتمادی دست به دست هم داده اند. از طرفی برخی از مسئولین هم نسبت به مردم بی اعتنا شده اند و مردم احساس می کنند باید این روند اصلاح شود.

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: واژه‌ای تحت عنوان فساد سیستماتیک از طرف دشمنان انقلاب اسلامی و دوستان بی سواد انقلاب و کسانی که زود هیجان زده می شوند و گول می خورند جعل شده است. این واژه دروغ است؛ فساد سیستماتیک در مملکت وجود ندارد.

وی بیان داشت: گفتمان دوم نیز تقویت ایمان است که در جامعه امروز بایستی مورد توجه قرار گیرد. هم اکنون و در شرایط کنونی جامعه روحانیون در این زمینه می‌توانند در تقویت ایمان مردم و جامعه نقش به سزایی داشته باشد.

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی کشور اضافه کرد: گفتمان سوم نیز صبر فعال یعنی صبر همراه با مطالبه گری و فعالیت است. بنابراین براساس شرایط فعلی جامعه، مبلغین، روحانیون، ستایشگران، مروجین و مبلغین اندیشه های اسلام ناب و انقلابی باید نظام محاسبه(عقلانیت انقلاب)، تقویت ایمان(معنویت انقلابی) و صبر فعال(کنش و عمل) را در دستور کار و برنامه های خود قرار دهند.