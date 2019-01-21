نقشه راه برای تربیت پاسدار را سردار فضائلی تدوین کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حاشیه مراسم ترحیم سردار احمد فضائلی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه من بیش از ۳۰ سال با سردار فضائلی ارتباط و آشنایی داشتم، اظهارداشت: سردار فضائلی از الگوهای مجسم پاسدار واقعی اسلام بود.
سلامی با بیان اینکه سردار فضائلی یک شخصیت کامل، عمیق و آگاه داشت و بینش وسیع اسلامی و انقلابی را با علم و دانش و تخصص، ترکیب کرده بودافزود: این مجموعه از ویژگی هاف شخصیتی جذاب و منحصر به فرد را از سردار فضائلی ساخته بود و به دلیل همین ویژگیهای برجسته سردار فضایلی، او عموما در فضاهای تربیتی سپاه مسئولیتهای بزرگی را عهدهدار بودند.
وی افزود: مسئولیت تربیت و آموزش در سپاه در دورهای بر عهده سردار فضایلی بود و او توانست طرح جامع نظام تربیتی و آموزشی سپاه را تدوین کند و همین الان سپاه هم بر اساس همان نقشه راه، پاسداران را در جنبههای مختلف تربیت میکند و به آنها آموزش ارائه میدهد.
جانشین فرمانده کل سپاه در پایان با بیان اینکه دانشگاه امام حسین (ع) در زمان فرماندهی سردار فضائلی با پیشرفتهای قابل ملاحظهای در زمینههای تحقیقاتی، پژوهشی، تربیتی و آموزشی همراه بود، خاطرنشان کرد: آرامش، وارستگی، وقار و تواضع وی، وجوه تمایز سردار فضایلی در قیاس با دیگران بود.
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