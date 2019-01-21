به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، پس از سخنان اولیه «ترزا می» درباره طرح اصلاح شده یا «پلان بی» خروج لندن از اتحادیه اروپا موسوم به «برگزیت»، هم اکنون «جرمی کوربین» رهبر حزب کارگر این کشور در مخالفت با نخست وزیر انگلیس در حال سخنرانی است.

رهبر حزب کارگر انگلیس در سخنان خود در این باره گفت: دولت انگلیس از خسارت های متحمل از عدم پذیرش توافق میان نخست وزیر با اروپا در پارلمان درس نگرفته است.

«جرمی کوربین» در این باره افزود: دولت انگلیس باید خطوط قرمز خود را درباره توافق به دست آمده با اتحادیه اروپا تغییر دهد. ترزا می گفته بود که طرح وی بهترین چارچوب ممکن برای توافق درباره خروج از اروپا است؛ اما به وضوح آشکار بود که وی تنها همان طرح را در دست داشت.

وی در ادامه تصریح کرد: باید اذعان کنم که طرح ترزا می برای خروج از اتحادیه اروپا شکست سنگینی خورده است.

این در حالی است که پیش از سخنان کوربین، «ترزا می» نخست وزیر انگلیس درباره طرح اصلاح شده یا «پلان بی» خروج لندن از اتحادیه اروپا موسوم به «برگزیت» در پارلمان این کشور سخنرانی کرده بود.

نخست وزیر انگلیس در سخنان خود در این باره گفت: وظیفه ما است که نتیجه همه پرسی اول درباره برگزیت را اجرایی کنیم؛ اگر به همه پرسی دوم بپردازیم، شکاف بزرگی در جامعه ما ایجاد خواهد شد.

«ترزا می» در این خصوص در پارلمان کشورش گفت: به عقیده من اکثریتی در پارلمان برای تصویب دومین همه پرسی برای خروج از اروپا وجود ندارد. برگزیت را به تعویق نینداخته و از اتحادیه اروپا می خواهیم تا درباره توافقی بهتر برای برگزیت با ما به گفتگو بپردازد.

تاکنون وی جزییاتی را درباره پلان بی خود درباره برگزیت مطرح نکرده؛ اما نشست پارلمان کماکان ادامه دارد.

این درحالی است که پس از رای منفی پارلمان انگلیس به برگزیت و بروز بن بست سیاسی در این کشور قرار شد تا نخست وزیر طرح جدید موسوم به «پلان بی» را در نظر گرفته و اعلام کند.

گفتنی است پارلمان انگلیس در حال حاضر در خصوص برگزیت دچار چند دستگی شده است. فراکسیون های پارلمان هر یک از یک گزینه حمایت می کنند، برخی طرفدار خروج از اتحادیه اروپا بدون توافق هستند، تعدادی ایده رفراندوم دوم را مطرح می کنند و برخی نیز در پی توافق بر سر یک اتحاد گمرکی با اروپا هستند.

بر اساس توافق از پیش مقرر شده انگلیس باید تا پایان ماه مارس اتحادیه اروپا را ترک کند.