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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۲۱:۵۱

آتش بس در لیبی برقرار شد

آتش بس در لیبی برقرار شد

قبایلی در اطراف طرابلس، پایتخت لیبی به توافق آتش بس دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، با گذشت چندین روز از درگیری و تنش‌های مرگبار در اطراف طرابلس، پایتخت لیبی، رهبران و شیوخ قبایل در این مناطق به توافق آتش‌بس دست یافتند.

درگیری‌های داخلی در شمال غرب لیبی طی یک هفته گذشته به کشته شدن حداقل ۱۳ نفر و زخمی شدن ۵۲ نفر دیگر منجر شد.

از سوی دیگر در جنوب طرابلس نیز از چهارشنبه گذشته درگیری‌هایی میان نیروهای حفاظتی طرابلس با تیپ هفتم پیاده نظام از شهر ترهونه در جنوب شرق پایتخت جریان داشته که حال انتظار می‌رود با این آتش بس وضعیت بهبود یابد.

سازمان ملل ضمن محکوم کردن درگیری‌ها در اطراف طرابلس، به طرف‌های درگیر نسبت به برهم زدن امنیت پایتخت و در معرض خطر قرار دادن جان شهروندان و دارایی‌های آنها هشدار داده است.

در حال حاضر دو دولت در لیبی روی کار است و دولت وفاق ملی در غرب این کشور واقع در شهر در طرابلس و به ریاست «فایز السراج» مورد حمایت جامعه بین الملل است و دولت مستقر در شرق در شهر طبرق از ژنرال «خلیفه حفتر » فرمانده ارتش حمایت می کند.​

کد مطلب 4519978

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