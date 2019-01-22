  1. سلامت
  2. بهداشت
۲ بهمن ۱۳۹۷، ۶:۱۲

توصیه متخصصان؛

راه های پیشگیری از ابتلا به «روتاویروس» در کودکان

راه های پیشگیری از ابتلا به «روتاویروس» در کودکان

روتاویروس شایع ترین نوع عفونت در کودکان زیر ۵ سال است که موجب اسهال، استفراغ، تب و دردشکمی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا، این ویروس به شدت واگیردار است بخصوص در بین کودکانی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند.

در این وضعیت کودک دچار کم آبی شده و باید در بیمارستان بستری شود.

برخی علائم کم آبی در کودکان شامل کاهش میزان ادرار، خشکی دهان و گلو، احساس سرگیجه به هنگام ایستادن و گریه بدون اشک یا با میزان کم اشک است.

محققان برای پیشگیری از ابتلا به روتاویروس، راه های زیر را توصیه می کنند.

- بعد از عوض کردن پوشک بچه، به خوبی او را بشویید.

- با زدن واکسن از کودکانی که به شدت در معرض ریسک این ویروس هستند حفاظت کنید.

- بیش از ۹۸ درصد کودکانی که واکسن روتاویروس دریافت کرده اند در مقابل ابتلا به بیماری های شدید روتاویروسی محافظت می شوند.

کد مطلب 4519993

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها