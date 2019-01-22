راه های پیشگیری از ابتلا به «روتاویروس» در کودکان

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا، این ویروس به شدت واگیردار است بخصوص در بین کودکانی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند.

در این وضعیت کودک دچار کم آبی شده و باید در بیمارستان بستری شود.

برخی علائم کم آبی در کودکان شامل کاهش میزان ادرار، خشکی دهان و گلو، احساس سرگیجه به هنگام ایستادن و گریه بدون اشک یا با میزان کم اشک است.

محققان برای پیشگیری از ابتلا به روتاویروس، راه های زیر را توصیه می کنند.

- بعد از عوض کردن پوشک بچه، به خوبی او را بشویید.

- با زدن واکسن از کودکانی که به شدت در معرض ریسک این ویروس هستند حفاظت کنید.

- بیش از ۹۸ درصد کودکانی که واکسن روتاویروس دریافت کرده اند در مقابل ابتلا به بیماری های شدید روتاویروسی محافظت می شوند.