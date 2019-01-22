به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی طائب شامگاه دوشنبه در جلسه‌ای که با حضور طلاب مدرسه علمیه معصومیه قم به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در این مدرسه برگزار شد، با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر اینکه قم باید انقلابی بماند، افزود: ما باید با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری انقلاب را شناخته و حق را به خوبی مطالبه کنیم.

وی با بیان اینکه نسل گذشته باید مفاهیم انقلاب را به نسل بعدی منتقل کنند، افزود: اگر نسل گذشته دچار تغییر هویت و یا اشتباه در تشخیص و یا رخوت و بی حالی شود، دیگر نیازی به دشمن نخواهد بود و همان نسل همچون خوره به جان جامعه افتاده و آن را خراب می‌کنند.

رئیس شورای قرارگاه راهبردی عمار ضمن تأکید بر اینکه نسل گذشته انقلاب نباید میدان را خالی کنند، افزود: در دوران انتقال باید مراقب باشیم تا کسانی که مسئولیت به آن‌ها واگذار می‌شود دچار رخوت نشوند.

وی با بیان اینکه در قم برای پیروزی انقلاب اسلامی بزرگان شیعه به همراه امام خمینی(ره) به میدان آمدند، افزود: دشمن به خوبی می‌داند که با انزوای طلاب جوان و بزرگان حوزه می‌تواند بیشترین آسیب را به انقلاب اسلامی وارد سازد.

حجت الاسلام طائب با اشاره به ضرورت شناخت وضعیت امروز جامعه، افزود: انقلاب اسلامی در طول ۴۰ سال از عمر خود همیشه در حال نبرد با دشمنان بوده زیرا دشمن همیشه به فکر نابودی کشور بوده است.

باید در جنگ تبلیغاتی با دشمن پیشتاز باشیم

وی با بیان اینکه ما باید در جنگ تبلیغاتی با دشمن پیشتاز باشیم، افزود: fatf محصول مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است بنابراین امضای طومار هیچ مشکلی را حل نمی‌کند.

این کارشناس مسائل سیاسی بیان کرد: اوضاع کنونی کشور ما مانند ساعات پایانی جنگ صفین است که آغاز خوبی داشت اما پایان آن تلخ بود.

وی گفت: گاهی منافق از دوست خودی‌تر می‌شود که در ابتدای انقلاب با برخی از منافقان برخورد شد، اما باز هم برخی از منافقین متصدی مسئولیت‌های کشور شده‌اند.

حجت الاسلام طائب عنوان کرد: برخی معتقدند که در عالم سیاست خوش بینی و بدبینی معنایی ندارد که عده‌ای از این افراد دروس حوزه و تاریخ را مطالعه کرده‌اند، اما هیچ بصیرتی نسبت به وضعیت حال ندارند.

وی گفت: مسجدالاقصی دارای جایگاه بالایی است بنابراین اگر مسجدالاقصی توسط پیامبر(ص) فتح می‌شد آوازه اسلام در همه جهان منتشر می‌شد که همین امر موجب شد که دشمنان مانع از انجام این عمل شوند.

رئیس شورای قرارگاه راهبردی عمار ادامه داد: همچنین در جنگ صفین با پیروزی امیرالمؤمنین(ع) مسجدالاقصی فتح شده و اسلام در همه جهان منتشر می‌شد که باز هم دشمنان مانع آن شدند.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی امروز به فتح مسجدالاقصی نزدیک شده است، افزود: باید بر اساس فرمایش امام خمینی(ره) که فرمودند «اسرائیل باید از بین برود» عمل کنیم.

حجت الاسلام طائب بیان کرد: ترامپ تمام واقعیت‌های دشمنی آمریکا با ایران و ذات سیاست این کشور علیه جمهوری اسلامی را علنی کرده است.

وی گفت: آمریکا با درک اینکه در صورت حل نشدن مشکلات بسیار زیادش از بین می‌رود و اینکه برای از بین بردن این مشکلات نیاز به برملا شدن برخی مسائل است، ترامپ را بر سر راه قرار داده تا اگر مشکلات حل نشد بگوید او دیوانه بود و اگر حل شد از ترامپ تشکر کند.

رئیس شورای قرارگاه راهبردی عمار با بیان اینکه ما در برجام ضربه بزرگی را متحمل شدیم، افزود: بر اثر برجام بسیاری از تأسیسات تعطیل و بسیاری از متخصصان بیکار شدند در حالی که ایران به تمام تعهداتش در برجام عمل کرد اما ترامپ به صورت غیر منطقی برجام را تعطیل کرد در حالی که مذاکرات صرفاً هسته‌ای بود و رفتار منطقه‌ای ایران در آن ذکر نشده بود.

وی با بیان اینکه ترامپ در برجام به دنبال کاهش نفوذ ایران در جولان بود، افزود: ترامپ مدعی است که پس از حضورش به عنوان رئیس جمهور آمریکا مشکلات اقتصادی در ایران به وجود آمد.

آمریکا به دنبال کاهش توان نظامی ایران است

حجت الاسلام طائب با بیان اینکه کنوانسیون fatf و cft به نفع اقتصاد کشور نیست بلکه برای نجات اسرائیل است، گفت: آمریکا در برجام به دنبال تغییر رفتار ایران در منطقه و در قبال اسرائیل بود و به دلیل اینکه این برجام هدف آن‌ها را تأمین نکرده، به سمت برجام ۲ حرکت کرد.

وی با بیان اینکه ترامپ انرژی هسته‌ای را هدف قرار نداده است، افزود: آمریکا به دنبال کاهش توان نظامی ایران و افزایش امنیت اسرائیل است.

این کارشناس مسائل سیاسی بیان کرد: با وجود همه ادعاهای اسرائیل اما در جریان حملات موشکی حزب الله به این کشور اکثر موشک‌ها به زمین رژیم اشغالگر قدس اصابت کرد.

وی بیان کرد: با امضای fatf دشمنان در شورای امنیت مصوبه صادر می‌کنند که حزب الله تروریست است و جمهوری اسلامی را مجبور خواهند کرد که دست از حمایت حزب الله بردارد.

حجت الاسلام طائب ادامه داد: پیمان fatf به دنبال کمرنگ کردن فعالیت‌های ایران است اما متأسفانه برخی از مسئولان نمی‌خواهند این واقعیت را درک کنند.

وی با بیان اینکه بن سلمان بزرگترین حامی اسرائیل در خاورمیانه است، افزود: ترامپ به دلیل حمایت‌های بن سلمان حتی در قتل خاشقچی نیز دست از حمایت او برنداشت.

رئیس شورای قرارگاه راهبردی عمار ادامه داد: آمریکا با از دست دادن اسرائیل خاورمیانه را از دست می‌دهد که همین امر موجب حمایتش از رژیم اشغالگر قدس می‌شود.

وی بیان کرد: امروز اگر اقدامات اقتصادی دشمنان علیه ایران به نتیجه برسد، ما به جای هزار سال به اندازه ۱۰ هزار سال عقب می‌افتیم و دشمنان از fatf به دنبال زدن ریشه انقلاب هستند.