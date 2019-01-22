۱۴۰ میلیارد تومان تسهیلات طرح رونق تولید در زنجان پرداخت شده است

ناصر فغفوری در گفتگو با خبرنگار مهر به ارائه تسهیلات طرح رونق تولید در استان زنجان اشاره کرد و افزود: طی سال ۹۶ حدود هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان تسهیلات طرح رونق تولید و رفع موانع تولید در استان زنجان پرداخت شد.

وی اظهار کرد: امسال ۱۴۰ میلیارد تومان تسهیلات طرح رونق تولید در استان زنجان پرداخت‌شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: در استان زنجان تمام مصوبات کار گروه تسهیل و رفع موانع تولید اجرا می‌شود.

فغفوری به وضعیت صنعت نساجی در استان زنجان اشاره کرد و گفت: استان زنجان یکی از قطب‌های نساجی در کشور است. از سال ۹۲ تاکنون زنجیره صنعت نساجی در استان زنجان تکمیل‌شده و مراحل ریسندگی، بافندگی، رنگرزی، چاپ و تولید در استان انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه صنعت نساجی بسیار اشتغالزا است، ابراز کرد: خوشبختانه وضعیت صنعت نساجی استان زنجان طی سه سال اخیر خوب شده و پله‌های ترقی را طی می‌کند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به اینکه ۳۰ درصد از اشتغال استان زنجان در بخش صنعت نساجی است، افزود: واحدهای نساجی سرانه اشتغال بالایی نسبت به واحدها و بخش‌های دیگر دارند.