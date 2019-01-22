گوگل ۵۷ میلیون دلار در فرانسه جریمه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دولت فرانسه ۵۰ میلیون یورو( ۵۷ میلیون دلار) جریمه برای گوگل تعیین کرده است.

این نخستین باری است که گوگل تحت قوانین جدید حفظ اطلاعات عمومی اروپا جریمه می شود. کمیسیون حفاظت از اطلاعات عمومی اتحادیه اروپا اعلام کرده به دلیل فقدان شفافیت، اطلاعات ناکافی و فقدان رضایت در خصوص جمع آوری اطلاعات شخصی سازی برای کاربران، این جریمه را تعیین کرده است.

جریمه ۵۷ میلیون دلاری گوگل یکی از بزرگترین نمونه های اعمال قانونGDPR از زمان ارائه خود در ماه می ۲۰۱۸ تاکنون به حساب می آید.

به گفته کمیسیون مذکور گوگل کاربران خود خود را به طور دقیق مطلع نکرده چه نوع اطلاعاتی برای تبلیغات هدفمند جمع آوری می کند.