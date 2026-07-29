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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۲

۲۸۴ هزار تن گندم از کشاورزان آذربایجان ‌غربی خریداری شد

۲۸۴ هزار تن گندم از کشاورزان آذربایجان ‌غربی خریداری شد

ارومیه- رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان ‌غربی گفت: همزمان با تداوم فصل برداشت گندم در استان میزان خرید تضمینی این محصول از مرز ۲۸۴ هزار تن گذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا اصغری در این زمینه با تشریح آخرین وضعیت خرید تضمینی غلات در آذربایجان ‌غربی اظهار کرد: همزمان با آغاز فصل برداشت گندم از اوایل تیرماه، روند خرید تضمینی این محصول با سرعت و نظم مطلوب در سراسر استان در حال انجام است.

وی تصریح کرد: تاکنون بیش از ۲۸۴ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان توسط مراکز خرید دولتی و بخش خصوصی تحویل گرفته شده که این میزان، نشان‌دهنده مشارکت گسترده گندم‌کاران و تولید مناسب محصول در سال زراعی جاری است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با اشاره به عملکرد شهرستان‌های مختلف در تحویل گندم افزود: شهرستان بوکان با تحویل حدود ۶۰ هزار تن گندم، همچنان در صدر شهرستان‌های استان قرار دارد.

وی افزود: پس از آن، شهرستان‌های میاندوآب، چهاربرج و باروق با مجموع بیش از ۳۵ هزار تن و شهرستان نقده با ۳۴ هزار تن گندم، رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند که این آمار بیانگر ظرفیت بالای تولید گندم در مناطق جنوبی آذربایجان‌غربی و نقش مهم این شهرستان‌ها در تأمین امنیت غذایی کشور است.

وی در خصوص نحوه خرید محصول نیز گفت: شبکه تعاون روستایی استان با راه‌اندازی و فعالیت ۴۴ مرکز خرید تخصصی، تاکنون بیش از ۹۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری کرده است و بخش دیگری از محصول نیز از طریق اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی، سیلوهای بخش خصوصی و کارخانه‌های آرد استان خریداری و به مراکز ذخیره‌سازی منتقل می‌شود تا فرآیند خرید بدون وقفه ادامه یابد.

اصغری با تاکید بر استمرار خرید تضمینی تا پایان فصل برداشت خاطرنشان کرد: تمامی زیرساخت‌های لازم برای دریافت، حمل و نگهداری گندم در استان فراهم شده و ظرفیت ذخیره‌سازی سیلوهای فعال آذربایجان‌غربی اکنون به بیش از یک میلیون تن رسیده است؛ از این رو کشاورزان می‌توانند با اطمینان خاطر محصول خود را به مراکز خرید تحویل دهند و هیچ نگرانی از بابت کمبود ظرفیت نگهداری یا تأخیر در پذیرش محصول وجود ندارد.

وی بیان کرد: در مجموع ۷۲ مرکز خرید تخصصی با همکاری اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی و سازمان تعاون روستایی در نقاط مختلف استان ساماندهی و تجهیز شده‌اند که این مراکز با آمادگی کامل و بدون اعمال محدودیت، گندم تولیدی کشاورزان را تحویل می‌گیرند تا عملیات خرید تضمینی با سرعت، دقت و سهولت بیشتری انجام شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌ غربی در پایان با اشاره به نرخ مصوب خرید تضمینی گندم گفت: بر اساس مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، قیمت هر کیلوگرم گندم در سال زراعی جاری ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده و پرداخت مطالبات کشاورزان نیز بر همین مبنا انجام می‌شود.

کد مطلب 6902472

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    نظرات

    • عبدالله فرخ‌زاده IR ۰۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۹
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      پاسخ
      کاش بابت دیرکرد واریزی گندم مثل بانکهاتون که اقساطش عقب می‌افته دیرکرد و جریمه دیرکرد تعلق میگیره جریمه تعلق میدادین بلکه دولت هم زودتر پول کشاورز بینوا رو بده قربون برم خدا رو این ور بوم گرما رو اون ور بوم سرما رو از ما بابت دیرکرد اقساط سود جریمه سود هم میگیرن اما به خودشون که برسه اصل پولمون رو با وعده این ماه و اون ماه میدن

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