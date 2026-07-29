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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۳

مطالبه بزرگ امت اسلام در اربعین امسال خونخواهی قائد شهید است 

مطالبه بزرگ امت اسلام در اربعین امسال خونخواهی قائد شهید است 

قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی درباره ویژگی پیاده‌روی اربعین امسال گفت: با توجه به پدیده عظیم و چشمگیر تشییع رهبر شهید انقلاب در عراق سفر اربعین امسال حائز اهمیت است. 

به گزارش خبرگزاری مهر حجت الاسلام روح الله حریزاوی قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی تشییع رهبر شهید انقلاب در عراق را یک پیوند امتی بین امام و رهبر جامعه با امت اسلامی دانست و افزود: با اینکه شاید بخش عمده‌ای از مردم عراق جزو مقلدین رهبر شهید ما نبودند اما دل‌دادگی و علاقه‌مندی خود به ایشان را اعلام کردند و حق عزاداری را برای تشییع حضرت آقا انجام دادند.

حریزاوی ادامه داد: در اربعین امسال ما با مطالبه بزرگ امت اسلام مبنی بر خونخواهی قائد شهید مواجهیم و شعار لثارات در اربعین معنای دیگری دارد.

وی گفت: حضور ایرانی‌ها در برنامه اربعین امسال، هرچند مختصر و کوتاه باشد تا مردم به سایر وظایف خود در تجمعات در ایران هم بپردازند، می‌تواند این درس و پیام را داشته باشد که مردم ایران به خون‌خواهی مظلومان قیام کرده و خواب راحت را از چشم ظالمان جهان خواهند ربود و زیارت نیابتی رهبر شهید نیز به همین معناست که به نوعی زنده نگه داشتن یاد ایشان و خون‌خواهی ایشان و همه شهدای امسال و سال گذشته است.

این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: اگر بتوانیم بین این دو ماموریت یعنی حضور فعال در پیاده‌روی اربعین برای یادآوری خون‌خواهی رهبر شهید و حضور در تجمعات شبانه داشته باشیم، وظیفه بعثت اجتماعی را به خوبی انجام داده‌ایم.

کد مطلب 6902483
سیده فاطمه سادات کیایی

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