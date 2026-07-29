واکنش سریع آبفای گیلان در آستانه گرما؛ نشت خط انتقال شرق مهار شد

عباس حسنی معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی نشت آب شرب از خط انتقال استراتژیک ۱۲۰۰ میلیمتری فولادی که وظیفه تأمین آب شرب شهرهای شرق گیلان را با دبی حدود ۱۷۰۰ لیتر بر ثانیه بر عهده دارد، آبفای گیلان اقدام به رفع حادثه کرد؛ این اقدام علاوه بر جلوگیری از هدررفت مقادیر قابلتوجهی از آب شرب در آستانه فصل گرم سال، از بروز خسارت به زیرساختهای جادهای و آبگرفتگی منازل مسکونی منطقه جلوگیری کرد.
حسنی تصریح کرد: در راستای صیانت از منابع آبی و جلوگیری از بروز بحران محلی، دفتر بهره برداری از تاسیسات آب آبفای گیلان با برنامهریزی دقیق و زمانبندی فشرده، هدایت این عملیات واکنش سریع را بر عهده گرفت؛ با فراخوان تیمهای فنی و استادکاران مجرب امور آبفای لاهیجان و سیاهکل، و همچنین همافزایی لجستیکی امور آبفای رشت جهت اعزام ماشینآلات سنگین (بیل مکانیکی) و تجهیزات تخصصی، این عملیات بدون اختلال در روند آبرسانی، در مدت زمان کمتر از ۶ ساعت با موفقیت اجرا شد.
وی افزود: ارزش راهبردی این اقدام، به ویژه در آستانه فصل تابستان و افزایش پیک مصرف، در مدیریت بهینه منابع و جلوگیری از هدررفت پنهان آب نهفته است؛ مهار نشت ۲ لیتر بر ثانیه در این خط لوله، در محاسبات هیدرولیکی به معنای حفظ روزانه دهها هزار لیتر آب تصفیهشده با ارزش است. با در نظر گرفتن سرانه مصرف استاندارد، این حجم از آب معادل تأمین نیاز آبی روزانه بیش از ۱۰۰۰ نفر از شهروندان است که بازگشت آن به شبکه توزیع، نقشی حیاتی در کاهش تنش آبی و پایداری شبکه در ماههای گرم سال ایفا می کند.
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