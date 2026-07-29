به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز فعالیت پایگاههای تابستانی آموزش و پرورش استثنایی استان کردستان، نمایشگاه دستاوردها و صنایعدستی دانشآموزان با نیازهای ویژه هنرستان حرفهای گلها در سنندج افتتاح شد.
در آغاز این مراسم، حاضران با حضور در یادمان شهدا و گلباران آن، به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کردند و سپس از بخشهای مختلف نمایشگاه بازدید به عمل آمد.
در این نمایشگاه، آثار هنری و تولیدات دانشآموزان در رشتههای متنوعی از جمله چرمدوزی، رودوزیهای سنتی، بافتنی، کیفدوزی، عروسکسازی، زیورآلات و دیگر صنایعدستی در معرض دید مسئولان، فرهنگیان، دانشآموزان و خانوادهها قرار گرفت.
نمایش توانمندیهای مهارتی دانشآموزان
برپایی این نمایشگاه با هدف معرفی استعدادها و توانمندیهای دانشآموزان با نیازهای ویژه، تقویت انگیزه مهارتآموزی، حمایت از تولیدات آنان و ایجاد زمینه معرفی آثار به جامعه انجام شده است.
مسئولان حاضر در این مراسم با بازدید از غرفهها و گفتوگو با هنرجویان و مربیان، کیفیت آثار ارائهشده را مطلوب ارزیابی کردند و بر توسعه آموزشهای مهارتی، تقویت کارآفرینی و فراهم شدن بستر عرضه و معرفی تولیدات دانشآموزان با نیازهای ویژه تأکید کردند.
این نمایشگاه جلوهای از نقش آموزشهای مهارتی در شکوفایی استعدادها، افزایش خودباوری و توانمندسازی دانشآموزان با نیازهای ویژه است و نشان میدهد با فراهم شدن فرصتهای آموزشی مناسب، این دانشآموزان میتوانند در عرصههای مختلف هنری و تولیدی حضوری مؤثر و موفق داشته باشند.
نظر شما