تیرانداز سیستان و بلوچستان با کسب مدال طلا قهرمان جهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، ادهم کرد زابلی شامگاه سه شنبه به خبرنگاران گفت: « علی گلوی » پارا تیرانداز با استعداد استان سیستان و بلوچستان بعنوان نماینده ایران در رقابتهای جام جهانی صربستان ۲۰۲۶ موفق به کسب نشان طلا شد.

مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان افزود: تیم میکس تپانچه بادی ده متر (P6) کشورمان، با ترکیب ساره جوانمردی و علی گلوی از سیستان و بلوچستان عصر امروز، در فینال رقابت‌های جام جهانی پاراتیراندازی صربستان ٢٠٢۶ موفق به کسب نشان طلا شد.

وی افزود: ساره جوانمردی و علی گلوی نمایندگان ایران، در مرحله‌ی مقدماتی به رقابت‌ با تیم‌هایی از هندوستان، چین، قزاقستان، ترکیه و آذربایجان، ازبکستان، روسیه، اوکراین، ایتالیا، هنگ‌کنگ، چین‌تایپه و سنگاپور پرداختند و با ثبت رکورد ۵۶۵ و قرار گرفتن در جایگاه نخست به فینال P6 راه یافتند.

کرد زابلی تصریح کرد: تیم میکس تپانچه بادی ده متر کشورمان، در مرحله فینال نیز با مجموع ۴۶۵ و ثبت رکورد جهانی موفق به کسب نشان طلای این رقابت‌ها شد. تیم‌های هندوستان و قزاقستان نیز به ترتیب صاحب نشان نقره و برنز این ماده شدند.