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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۵۲

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا؛

توجه به روحیه و رفاه سربازان از اولویت‌های فرماندهان است

توجه به روحیه و رفاه سربازان از اولویت‌های فرماندهان است

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: توجه به روحیه و رفاه سربازان؛ یکی از اولویت های فرماندهان است و هر ساله جشنواره های مختلف فرهنگی و ورزشی برای سربازان در سراسر کشور برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار بهرام نوروزی در خصوص اهمیت توجه به نشاط سربازان اظهار کرد: هر ساله جشنواره های مختلف فرهنگی و ورزشی برای سربازان در سراسر کشور برگزار می شود.

وی افزود: در راستای برگزاری جشنواره ورزشی امسال، تعداد قابل توجهی از سربازان در رشته هایی مانند؛ کاراته، دارت، کشتی و... با یکدیکر به رقابت پرداخته و موفق به کسب رتبه شدند که اختتامیه این جشنواره در اسفند ماه سال جاری درتهران برگزار می شود.

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا با بیان اینکه توجه به روحیه و رفاه سربازان؛ یکی از اولویت های فرماندهان است، بیان کرد:از دیگر اقدامات صورت گرفته در این راستا، برگزاری جشنواره های فرهنگی مزین به نام حضرت علی اکبر(ع) است که اختتامیه آن در سالروز ولادت آن حضرت برگزار می شود.

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: جوانان سرباز نبوغ و توانایی خاص دارند و ستاد کل در زمینه مهارت آموزی سربازان در رشته های مختلف ابتکار خوبی انجام داده که سربازان با اجرای این طرح می توانند در صورت امکان با تکمیل فرم های مربوطه، در زمینه تخصص و مهارت خود به کارگیری شوند و یا مهارتی را با توجه به علایق خود کسب کنند.

کد مطلب 4520290

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