حق امتیاز موبایل تاشوی موتورلا فاش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، حق امتیاز اختراع جدیدی ثبت شده که به نظر می رسد به موبایل تاشوی Razr موتورلا تعلق دارد.

این طرح متعلق به دستگاهی است که ظاهری شبیه موبایل تاشوی مشهور دارد. حق امتیاز جدید نیز یک نمایشگر تاشو دارد که داخل دستگاه است و روی آن نیز یک نمایشگر با اندازه متوسط وجود دارد.

با این حال نامی از Razr در فایل ها و اسناد مربوط به آن وجود ندارد. طرح های این دستگاه حاکی از آن است که برخی عناصر آن شبیه موبایل محبوبRazr در اوایل ۲۰۰۰ میلادی است مانند قسمت پایین موبایل و لولای وسط دستگاه .

موبایل موجود در طرح های این حق امتیاز هم مانندRazr V3 دارای نمایشگری روی دستگاه است که اطلاعاتی را به کاربر نشان می دهد.

کیبورد دستگاه که زمانی در بخش داخلی و زیر نمایشگر قرار داشت، اکنون با یک نمایشگر بلند و کشیده جایگزین شده است.

البته جزئیات بیشتری از موبایل در اسناد حق امتیاز مشخص نشده است. وبلاگ 91Mobiles این حق امتیاز را رصد کرده است.

همچنین این حق امتیاز توسط Motorola Mobility ارائه شده که در حقیقت بخش تلفن هوشمند شرکت موتورلا است. البته لنوو در سال ۲۰۱۴ آن را خریده است.

چند روز قبل نیز اخباری درباره قصد این شرکت برای احیای موبایل تاشوی محبوب خود منتشر شد.