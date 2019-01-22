به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، هدف از این سرمایهگذاری مشترک، توسعه زیرساختها، خدمات و جامعه مخاطبین در سطح داخلی و بینالمللی میباشد. این کار مشترک با همان نام پیامرسان گپ و با بهرهگیری از بازخوردهای مشترکین و استفاده از تجربیات پیامرسانهای موفق بینالمللی عرضه گشته و در دوره جدید فعالیت خود بر توسعه خدمات در حوزههای ذیل تمرکز مینماید:
۱- گپ و خدمات متنوعش در ایران و جهان در اختیار کلیه علاقهمندان فضای مجازی قرار دارد و مستقل از بستر ارتباطی مخاطب، خدمترسانی خواهد نمود.
۲- گپ به شکل بینالمللی به بازار عرضه خواهد شد و در تمام نقاط جهان، همگان از خدمات متنوع آن بهرهمند خواهند شد.
۳- در این سرمایهگذاری مشترک، ظرفیت سختافزاری و نرمافزاری مورد نیاز جهت خدماتدهی مطلوب به کاربران پیشبینی شده است.
۴- در گپ علاوه بر خدمات معمول پیامرسانها، خدمات ذیل نیز به کاربران ارائه میگردد:
- خدمات دولتالکترونیک از قبیل پرداخت قبوض، خدمات پیشخوان دولت، بیمه سلامت، کارت سوخت مجازی، خدمات شهرداریها و... در این پیام رسان پیش بینی شده و فهرست این خدمات به مرور تکمیل میگردد.
- خدمات حوزه سرگرمی و بازیهای رایانهای چندرسانهای.
- خدمات پرداخت الکترونیک، کیف پول الکترونیک و ارز دیجیتال.
- ارائه خدمات در حوزه پیام رسان ویژه کودکان و نوجوان (دنیای هوشمند مداد)
- خدمات حمایتی کسب و کارهای کوچک و متوسط نظیر فروشگاهساز، باتپلتفرم، درگاه پرداخت و تبلیغات هوشمند.
لازم به ذکر است که در آینده متناسب با نیاز مخاطبان خدمات نوآورانه بیشتری به آن اضافه خواهد شد .
امید است با استعانت از حضرت حق تعالی و در این ایام شریف گامی در جهت توانمندسازی و استقلال کشور عزیزمان ایران در حوزه فناوریهای نوین ارتباطی برداریم.
فصل جدیدی از فعالیت پیامرسان گپ با سرمایهگذاری و همکاری مشترک شرکتهای ایرانسل و پیامرسان گپ آغاز شد.
به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، هدف از این سرمایهگذاری مشترک، توسعه زیرساختها، خدمات و جامعه مخاطبین در سطح داخلی و بینالمللی میباشد. این کار مشترک با همان نام پیامرسان گپ و با بهرهگیری از بازخوردهای مشترکین و استفاده از تجربیات پیامرسانهای موفق بینالمللی عرضه گشته و در دوره جدید فعالیت خود بر توسعه خدمات در حوزههای ذیل تمرکز مینماید:
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