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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۴۷

معاون بهداشت وزارت بهداشت مطرح کرد:‏

نقش مولفه‌های اجتماعی موثر بر سلامت در تحمیل هزینه به بیمه‌ها

نقش مولفه‌های اجتماعی موثر بر سلامت در تحمیل هزینه به بیمه‌ها

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت:‏‎ مولفه‌های اجتماعی موثر بر سلامت، حرف اول را می‌ زند و اگر سایر ‏دستگاه‌ ها کار خود را به درستی انجام ندهند، هزینه آن به نظام سلامت و بیمه‌ ها تحمیل می ‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت در دومین اجلاس مدیران کل بیمه سلامت کشور با بیان اینکه فعالیت مدیران کل بیمه سلامت در زمینه پیشگیری و بهداشت در استان ها قابل توجه بوده و جای تشکر دارد، اظهار کرد: بدون توجه به ‌مولفه‌ های اجتماعی موثر بر سلامت نمی‌ توان مدیریت منابع در نظام سلامت را انجام داد. ‌

وی افزود: مشکلاتی که پیش روی نظام سلامت در تمام دنیا وجود دارد، مواردی مثل بی عدالتی در سلامت، سالمندی و ‌شهرنشینی، فقدان پوشش مناسب نظام سلامت در شهرها، بیمارستان محوری و تخصص گرایی، تجاری سازی طب و افزایش تقاضای ‌القایی و بیماری‌های غیرواگیر است. ‌

معاون بهداشت وزارت بهداشت ادامه داد: اگر به موضوع سالمندی به درستی رسیدگی نشود، با توجه به اینکه امید به زندگی از ۸۰ ‌سال عبور کرده است، مشکلات ناشی از سالمندی گریبان بیمه‌ ها را می‌ گیرد و عمده منابع بیمه‌ ها باید در این حوزه هزینه شود. ‌

رییسی گفت: باید نگاه علمی و دقیق به برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع و راهنماهای بالینی داشت تا این برنامهها به ‌درستی پیش رود.

معاون بهداشت وزارت بهداشت در پایان تاکید کرد: در حال حاضر شرایط به این شکل است که هر شخصی هر جایی که بخواهد با در دست داشتن دفترچه بیمه، می ‌تواند برای درمان مراجعه کند. بیمه‌ ها باید سلامت نگر باشند. زیرا اگر به این مفهوم دقت شود، خرید راهبردی خدمات سلامت ‌تغییر می‌ کند.

کد مطلب 4522473

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