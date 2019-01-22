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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۵۸

تجمع اعتراضی مقابل دفتر سازمان ملل متحد برای آزادی مرضیه هاشمی

تجمع اعتراضی مقابل دفتر سازمان ملل متحد برای آزادی مرضیه هاشمی

بخش های مختلف صداوسیما فردا چهارشنبه سوم بهمن در واکنش به بازداشت غیرقانونی مرضیه‌ هاشمی، تجمعی اعتراض‌آمیز را مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران برگزار می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، تجمع اعتراضی به دستگیری مرضیه‌ هاشمی فردا چهارشنبه سوم بهمن از ساعت ۱۰:۳۰ مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران برگزار خواهد شد که تاکنون معاونت برون مرزی صداوسیما، سازمان بسیج رسانه، انجمن روزنامه نگاران مسلمان و مرکز بسیج رسانه ملی همبستگی و حضور خود در این گردهمایی اعتراض آمیز را اعلام کرده‌اند.

شبکه پرس‌تی‌وی ضمن اعلام زمان و مکان این تجمع، از روزنامه نگاران و اصحاب رسانه، گروه‌های مختلف مردم، دانشجویان و فعالان فرهنگی دعوت کرده است تا با حضور در این تجمع، اقدام غیرقانونی پلیس آمریکا در دستگیری و حبس مرضیه‌ هاشمی خبرنگار، مستندساز، مجری و گوینده ارشد پرس تی وی را محکوم کنند.

کد مطلب 4520694
عطیه موذن

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