تجمع اعتراضی مقابل دفتر سازمان ملل متحد برای آزادی مرضیه هاشمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، تجمع اعتراضی به دستگیری مرضیه‌ هاشمی فردا چهارشنبه سوم بهمن از ساعت ۱۰:۳۰ مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران برگزار خواهد شد که تاکنون معاونت برون مرزی صداوسیما، سازمان بسیج رسانه، انجمن روزنامه نگاران مسلمان و مرکز بسیج رسانه ملی همبستگی و حضور خود در این گردهمایی اعتراض آمیز را اعلام کرده‌اند.

شبکه پرس‌تی‌وی ضمن اعلام زمان و مکان این تجمع، از روزنامه نگاران و اصحاب رسانه، گروه‌های مختلف مردم، دانشجویان و فعالان فرهنگی دعوت کرده است تا با حضور در این تجمع، اقدام غیرقانونی پلیس آمریکا در دستگیری و حبس مرضیه‌ هاشمی خبرنگار، مستندساز، مجری و گوینده ارشد پرس تی وی را محکوم کنند.