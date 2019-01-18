به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه پرس تی وی، در حالی که تلاشها برای کسب اطلاع از وضعیت و دلیل بازداشت مرضیه هاشمی همچنان بی نتیجه بوده و وی فقط در یک تماس کوتاه تلفنی با دخترش، از بدرفتاری و خشونت ماموران پلیس آمریکا در حین و بعد از دستگیری اش خبر داده است، روز جمعه به وقت آمریکا، دادگاه این مجری و خبرنگار بین المللی تشکیل میشود.
هاشمی که برای دیدار با فرزندان و بستگان و عیادت از برادر بیمار مبتلا به سرطانش به زادگاهش سفر کرده بود، روز یکشنبه در فرودگاه سنت لوئیس لمبرت بازداشت شد و پس از ساعتها بی خبری کامل، سرانجام در گفتگوی کوتاه تلفنی با دخترش گفته است مسئولان زندان دست و پای او را با زنجیر بسته و همانند یک جانی با او رفتار کرده اند.
در یکی از تازه ترین این واکنش ها، انجمن بینالمللی روزنامهنگاران خواسته است در اسرع وقت درباره علت بازداشت مرضیه هاشمی اطلاعرسانی شود.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران (آیافجی) روز پنجشنبه (۱۷ ژانویه) در حساب توییتری خود نوشت: «مرضیه هاشمی، خبرنگار ایرانی در آمریکا بازداشت شده در حالی که اتهامات او علنی نشده است. ما به شدت نگران او هستیم و از مقامهای آمریکا میخواهیم هر چه زودتر در این باره شفافسازی کنند.»
در روزهای گذشته حزب الله لبنان نیز بازداشت ظالمانه مرضیه هاشمی خبرنگار شبکه تلویزیونی پرس تی وی توسط ماموران آمریکایی و توهین به اعتقادات وی را به شدت محکوم کرد. حزب الله از رسانههای آزاد جهان خواسته است تا تجاوزات نژادپرستانه آمریکا و نقض دائم حقوق بشر توسط آمریکاییها را فاش کنند.
رابرت دیوید استیل نامزد جایزه نوبل صلح و افسر سابق سیا با اشاره به اینکه مرضیه هاشمی نزد جامعه سیاهپوستان آمریکایی مورد احترام خاصی است، گفت: بازداشت وی بدون دلیل و اتهام خاصی بوده است و این کار به دونالد ترامپ ضربه وارد میکند که نیاز به حمایت سیاهان آمریکایی دارد.
همچنین ستاد حقوق بشر ایران، انجمن روزنامهنگاران مسلمان، سازمان بسیج رسانه و جامعه رسانهای انقلاب و در شروع ماجرا معاونت برون مرزی سازمان صدا و سیما در بیانههایی جداگانه این رفتار دولت آمریکا را به شدت محکوم کرده بودند.
بر اساس این گزارش قرار است دادگاه مرضیه هاشمی، که همکاران و نزدیکانش نگران سلامت و وضعیت قلبی او هستند، امروز جمعه به وقت آمریکا برگزار شود.
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