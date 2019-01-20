به گزارش خبرنگار مهر جمعی از دانشجویان، اصحاب رسانه و فرهنگ، فعالان بین المللی و اقشار مختلف مردم امروز در اعتراض به دستگیری «مرضیه هاشمی» خبرنگار شبکه «پرس تی‌ وی» تجمع کردند. در این تجمع که ساعت ۱۰ صبح امروز در مقابل سفارت سوئیس برگزار شد؛ شعارهایی در محکومیت آمریکا و شعار آزادی بیان در این کشور سرداده شد.

تجمع‌کنندگان در این مراسم خواستار آزادی سریع و بدون شرط مرضیه هاشمی از زندان‌های آمریکا شدند و ضمن محکومیت هر گونه شکنجه و آزار و اذیت این خبرنگار بین‌المللی،خواستار واکنش مجامع بین‌المللی به این اتفاق شدند.

در این تجمع اعتراضی بیانیه ای از سوی اتحادیه جهانی زنان مسلمان قرائت شد. در بخش‌هایی از این بیانیه که خطاب به مرضیه هاشمی نگارش شده است آمده است: خانم مرضیه هاشمی یک عمل شما کافی بود تا مورد خشم استکبار جهانی واقع شوید: اینکه یک زن هستید، علیرغم ادعای تساوی حقوق بشر، اینکه یک مسلمان هستید علیرغم بند ۱۸میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که آزادی ادیان را یکی از حقوق بشر بنیادی می داند؛ اینکه یک سیاه‌پوست هستید علیرغم تصویب قانون حقوق مدنی در سال ۱۹۶۳ میلادی که هر گونه تبعیض بر اساس رنگ، مذهب و... را ممنوع کرده است و اینکه یک آزادی‌خواه هستید , آزاده و یک انسان فهیم که زیبایی‌های مفهومی و مصداقی انقلاب اسلامی ایران را فهم کرده است.

روح‌الله رحمانی ازهم‌کلاسی‌های سابق خانم مرضیه هاشمی در سخنانی که به زبان انگلیسی و فارسی بیان می‌شد از همه انسان‌های آزادیخواه آمریکایی در خواست کرد که به اعتراض علیه این عمل اقدام کنند. رحمانی از مسلمانان سایر کشورها نیز درخواست کرد تا نسبت به این اتفاق موضع داشته باشند و اعتراض خود را بیان کنند.

رحمانی افزود: ما در تاریخ داریم کسانی را که حجاب آنها برداشته شد و به پای آنها زنجیر زده شد؛ ما هیچ وقت واقعه عاشورا را فراموش نمی‌کنیم و امروز مرضیه هاشمی برای ما یادآور همان دوران است.

رحمانی در پایان صحبت‌هایش از سازمان حقوق بشر، وزارت خارجه و سفارت سوئیس به عنوان دفتر حافظ منافع آمریکا در ایران درخواست کرد سریعا به این اتفاق واکنش نشان دهند.



