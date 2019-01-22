موانع صادرات مستقیم محصولات ایران به روسیه برطرف شود

به گزارش خبرنگار مهر، دوبویک دیمیتری ظهر سهشنبه در نشستی با مدیران بخش اقتصادی استان سمنان به میزبان اتاق بازرگانی ضمن بیان اینکه باید موانعی که سبب میشود کالاهای ایرانی بهطور مستقیم به روسیه صادر نشوند را برطرف کنیم، تأکید کرد: عزم روسیه درباره این موضوع بسیار جدی است و لذا امیدواریم شاهد برطرف کردن مشکلات و موانع در این حوزه باشیم.
وی با طرح مثالی درباره موانع صادرات محصولات ایران به روسیه، تأکید کرد: گوجه ایران از طریق ترکیه و یا برخی موادمعدنی و دیگر محصولات ایران از طریق کشور چین به روسیه صادر میشود که واقعیتی مضحک است.
نماینده ویژه روسیه در امور کریدور شمال-جنوب بابیان اینکه فاصله کوتاه بین ایران و روسیه یک مزیت است اما شاهد هستیم که کالاهای ایرانی به چین، ترکیه، هند و ... ارسال و بعد به روسیه بارگیری میشوند، ابراز کرد: کشورهای زیادی هستند که امروز از محصولات ایران استفاده و یا حتی سوءاستفاده میکنند.
دیمیتری ضمن بیان اینکه ایران اسلامی کالاها و محصولات باکیفیت متعددی تولید میکند که بازار روسیه نیز به آن نیاز دارد، ابراز کرد: در روسیه بانک اوکسینبانک برای ایران یک فاینانس نامحدود در نظر گرفته است که میتواند به گسترش فعالیتهای تجاری و اقتصادی بین دو کشور کمک کند چراکه در حوزه صادرات کالاهای ایرانی باید بپذیریم نتوانستهایم ارتباط خوبی داشته باشیم و حل مشکلات بعضاً پیش و پا افتاده این حوزه نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
وی درباره فاینانس ایجاد شده در طرف روسی، توضیح داد: روسیه از طریق این بستر ایجاد شده میتواند تجهیزات، تکنولوژی، پول و...به ایران بفرستد و طرف ایرانی نیز میتواند به سهولت محصولات خود را به بازار بزرگ روسیه منتقل کند.
نماینده ویژه روسیه در امور کریدور شمال-جنوب بابیان اینکه دومین راهکار تسهیل روابط ایران و روسیه ایجاد کمیته جدید بین دو دولت است که دولت روسیه فدرال این آمادگی را دارد تا اطلاعات مربوط به ظرفیتها و همچنین موانع و راهحلهای آن را در این کمیته بررسی کند.
دیمیتری سومین اقدام روسیه را بعد از ایجاد فاینانس اوکسین و کمیته جدید بین دو دولت، افزایش مرادوات تجاری دانست و تصریح کرد: امسال ۱۰ هزار تن گوشت گوسفند از روسیه به ایران صادر میشود و دولت روسیه برنامهریزی کرده تا ۲۰۲۵ این رقم را به ۱۵۰ هزار تن افزایش دهد از سوی دیگر پوتین دستور افزایش دوبرابر مراودات تجاری با ایران را صادر کرده که طی این دستور صادرات ۲۵۰ هزار تنی محصولات روسیه به ایران باید به دو برابر افزایش یابد.
وی در پایان با اشاره به تولیدات استان سمنان نیز، تأکید کرد: با توجه به حجم بالای تولیدات این استان در حوزههای کشاورزی، صنعتی، معدنی و... روسیه میتواند به مقصدی برای تولیدات این استان بدل شود.
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