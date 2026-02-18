وضعیت هوای اصفهان قرمز است 

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۴ ایستگاه‌ سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه با میانگین ۱۵۲ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان‌های ۲۵ آبان و کاوه با عدد ۱۵۷، احمدآباد با عدد ۱۷۰، انقلاب ۱۶۸، خیابان پروین ۱۵۳، بزرگراه خرازی ۱۶۴، دانشگاه صنعتی ۱۵۹، رهنان ۱۵۵، سپاهان‌شهر ۱۵۳، فرشادی ۱۵۱، فیض ۱۵۴ و کردآباد ۱۸۳ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در خیابان میرزا طاهر با عدد ۱۴۸، ولدان ۱۱۸، هزار جریب ۱۲۲، پارک زمزم ۱۲۰ و رودکی ۱۴۵ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرده است که به دلیل سکون جوی از امروز تا یکشنبه سوم اسفندماه، جریان هوا و وزش باد به شدت کاهش می یابد که سبب افزایش انباشت غلظت آلاینده‌ها در مناطق مرکزی و صنعتی استان خواهد بود.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.