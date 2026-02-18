استاندار سمنان هشدار داد؛ بساط کاغذبازی برای تولیدکنندگان جمع شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند صبح چهارشنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان در استانداری با تأکید بر اینکه هیچ فرآیند اداری نباید مانع فعالیت سرمایه‌گذاران شود، بیان کرد: همه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با هماهنگی، سرعت عمل و مسئولیت‌ پذیری، مسیر تولید و سرمایه‌گذاری را در استان هموار کنند.

وی با اشاره به ضرورت حمایت عملی از واحدهای تولیدی گفت: در صورت بروز هرگونه مانع یا ناهماهنگی در فرآیندهای اجرایی، دستگاه‌های مسئول موظف‌ هستند موضوع را در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و تعیین تکلیف کنند.

استاندار سمنان با بیان اینکه توقف یا کند شدن فعالیت واحدهای تولیدی به دلیل بروکراسی اداری پذیرفتنی نیست، افزود: اگر اجرای طرحی نیازمند مجوز یا تصمیم خاصی باشد، باید به‌صورت شفاف مطرح شود تا بدون معطلی درباره آن اقدام لازم صورت گیرد.

کولیوند بر لزوم پاسخ‌گویی صریح دستگاه‌ها، به‌ویژه شهرداری‌ها و نهادهای خدمات‌رسان تأکید کرد و گفت: در مواردی که موانع ایجادشده ناشی از قصور دستگاه‌ها باشد، مسئولیت پاسخ‌گویی و رفع مشکل بر عهده همان دستگاه خواهد بود.

وی با اشاره به برخی پرونده‌های واحدهای تولیدی تصریح کرد: طولانی شدن روند رسیدگی به مسائل سرمایه‌ گذاران، به‌ویژه در مقاطع حساس زمانی، به زیان تولید و اشتغال استان است و مدیران باید با نگاه حل مسئله و ورود میدانی، از معطل ماندن پروژه‌ها جلوگیری کنند.