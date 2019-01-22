درآمد تولید فرش دستباف گلستان ناچیز است/شناسایی بافندگان واقعی

به گزارش خبرنگار مهر، عباس اغنامی عصر سه شنبه در آئین افتتاح دومین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف و دومین جشنواره گره زرین استان گلستان اظهار کرد: گلستان حدود ۱۰۰ هزار بافنده فرش دستباف دارد اما آنچه در استان تولید می شود با ظرفیت بافت متفاوت است.

وی با اشاره به این که با افزایش قیمت مواد اولیه تولید فرش دستباف بر اساس سفارش تولید می شود، متذکر شد: باید تشکل ها و شرکت های تعاونی تولید فرش دستباف در استان مورد حمایت قرار گیرند تا تولید گلستان افزایش یابد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان افزود: هم اکنون متوسط درآمد هر بافنده گلستانی روزانه بین ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان است و نمی توان به آن به عنوان یک شغل نگاه کرد.

وی ادامه داد: هم اکنون قیمت دلار نسبت به ابتدای سال ۲.۵ برابر شده است اما با توجه به این که بیشتر تولیدات فرش دستباف کشور صادرات می شود، بافندگان سهمی از این افزایش قیمت دلار دریافت نمی کنند و درآمد آن ها همچنان ناچیز است.

اغنامی تصریح کرد: هنوز تعدادی از بافندگان در شرایط نامناسب به تولید ادامه می دهند و باید تلاش شود این بافندگان واقعی در استان شناسایی و مورد حمایت قرار گیرند.