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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۸:۵۸

ادعای تکراری سفیر رژیم‌صهیونیستی در سازمان‌ملل علیه ایران

ادعای تکراری سفیر رژیم‌صهیونیستی در سازمان‌ملل علیه ایران

سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل به تکرار مواضع خصمانه پیشین این رژیم علیه ایران پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، «دنی‌دنون» سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل امروز سه شنبه در پیام هائی توییتری به تکرار مواضع خصمانه پیشین این رژیم علیه ایران پرداخت.

سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل در این خصوص در ادعائی مضحک نوشت: شبکه تروریستی ایران در خاورمیانه شامل موارد زیر است: ۴ میلیارد دلار در سوریه، یک میلیارد دلار حزب الله لبنان، صدهای میلیون دلار برای حوثی ها در یمن و صدها میلیون دلار برای جهاد اسلامی و حماس!

گفتنی است، ادعاهای واهی «دنی‌دنون» پیش از آغاز نشست امروز شورای امنیت در خصوص اوضاع و تحولات در خاورمیانه شامل موضوعات مرتبط با فلسطین مطرح شده است.

این در حالیست که تا کنون هیچگونه اسناد و مدارکی از سوی اشغالگران قدس در اثبات ادعای واهی خود ارائه نشده است.

کد مطلب 4520968

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