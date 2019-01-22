مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن در رفسنجان مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه رفسنجان عصر سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی برنامه‌های دهه‌فجر شهرستان رفسنجان اظهار داشت: در این ایام توجه به مدارس طی یک برنامه زمان‌بندی انجام شود چرا که فضای سنگین جنگ روانی و تبلیغاتی بیشتر سمت نوجوانان می‌رود.

حجت‌الاسلام عباس رمضانی‌پور افزود: باید مطالبی که در خور فهم سنین نوجوانان باشد در مدارس مطرح شود و جوانان و نوجوانان نسبت به پذیرش مطلب به ویژه با جلسه پرسش و پاسخ روحیه بالایی دارند.

وی تصریح کرد: ادارات خانواده‌های خود را در یک جلسه‌ای جمع کنند و تبیین انقلاب اسلامی صورت گیرد.

وی ادامه داد: مسئولان و کارکنان ادارات در این مدت خدمت بهتری ارائه دهند تا مردم احساس کنند این انقلاب که به سن بلوغ خود رسیده خدمات ارزشمندی از سوی مسئولانش انجام می‌شود.

امام جمعه رفسنجان عنوان کرد: دیدار با خانواده شهدا به صورت تیمی و گروهی در ایام‌الله دهه‌فجر انجام گیرد و مبنای کار خانواده‌هایی باشد که هنوز به دیدارشان نرفتیم.

رمضانی پور افزود: جانبازان و ایثارگران در این دیدارها گنجانده شوند بسیج هم با کارآمدی بالایی که دارد زمینه‌ساز شود در مناطق مختلف مجالس برگزار کنند هر چه بتوانیم بر این ایام عظمت ببخشیم ارزش دارد.

وی اضافه کرد: مبدا راهپیمایی ۲۲ بهمن در رفسنجان از میدان علی‌بن ابیطالب(ع) تا میدان شهدا است.

فرماندار رفسنجان نیز در این جلسه اظهار داشت: در آستانه حساس‌ترین سالگرد پیروزی انقلاب هستیم و باید برنامه‌هایی که در این راستا در سطح ملی و استانی دیده شده را در سطح شهرستان هر چه با شکوهتر برگزار کنیم.

علیار اسکندری‌نسب یادآور شد: افتتاحیه پروژه‌هایی را در این ایام داریم و اشخاصی از کشور در افتتاحیه‌ها میهمانان شهرستان خواهند بود.

وی تصریح کرد: راهپیمایی ۲۲ بهمن با سال‌های قبل باید متفاوت باشد، اگر چه روزهای منتهی به ۲۲ بهمن تعطیل است که ممکن است حضور دانش‌آموزان و دانشجویان را کمرنگ کند اما مردم برای نظام و انقلاب خواهند آمد و امکان حضور آسان مردم در صحنه راهپیمایی را بایستی فراهم کنیم.

رئیس شورای شهر رفسنجان نیز در این جلسه اظهار کرد: خدمات نظام جمهوری اسلامی ایران بر کسی پوشیده نیست در همه کشورهای دنیا یک روز را به عنوان روز ملی دارند و پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی روز ملی ماست و باید کاری کنیم مردم حضور پررنگ داشته باشند.

حجت‌الاسلام علی هاشمیان افزود: باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم اقشار مختلف در این ده روز به بهانه‌های مختلف به میدان بیایند تا زمینه تجمع اصلی که روز ۲۲ بهمن است را داشته باشیم، بنابراین باید به سمت کارهای نو برویم تا جاذبه ایجاد کنیم البته حرمت ایام فاطمیه(س) باید حفظ شود.

رئیس شورای شهر رفسنجان تأکید کرد: برنامه‌ها باید جوانگرا باشند و جلسه پرسش و پاسخ برای گوش‌دادن و پاسخ‌دادن به جوانان، طراحی یک پرچم با دو کارکرد که هم ایام فاطمیه هم انقلاب در آن باشد می‌تواند از برنامه‌های ارزشمند باشد همچنین باید مردم را درگیر کنیم خودشان در این ایام نقش‌آفرین باشند.

هاشمیان بیان کرد: در شورا و شهرداری پروژه‌های زیادی داریم که عمده آن در دهه‌فجر افتتاح می‌شود.

وی تصریح کرد: خدمات ما باید امیدواری مردم به انقلاب را بیشتر کند و انگیزه‌شان برای شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن بیشتر شود.

فرمانده سپاه ناحیه رفسنجان نیز در این جلسه اظهار داشت: برنامه‌های نو در این ایام اجرا شود و برای کسانی که قبل از انقلاب را درک نکردند باید برنامه داشته باشیم.

سرهنگ علی‌اکبر شاهرخی افزود: ضمن نگه‌داشتن حرمت ایام فاطمیه(س) حضور همه در برنامه‌ها پررنگ باشد؛ حضور دسته‌جمعی مسئولان نشانه همدلی است و در مردم امیدواری ایجاد می‌کند چون بحث اصل انقلاب است.

فرمانده سپاه ناحیه رفسنجان با بیان اینکه بهترین مؤلفه‌ای که می‌تواند برای مردم ایجاد امیدواری کند خدمت است، تصریح کرد: هر کدام از ادارات کارهایی که در این یکسال انجام دادند تشریح کنند تا مردم با آن آشنا شوند با معرفی این دستاوردها برای مردم ایجاد روحیه می‌شود.

شاهرخی اضافه کرد: ۱۵۰ برنامه در سطح پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت بسیج در ایام‌الله دهه‌فجر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه اعلام شد راهپیمایی ۲۲ بهمن از ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه از میدان علی بن ابیطالب(ع) به سمت میدان شهداء برگزار می گردد و سخنران این مراسم نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی خواهد بود.