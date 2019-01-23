روسیه بدهی خارجی خود را به کمترین میزان ۱۰ سال اخیر رساند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، داده‌های بانک مرکزی روسیه نشان می‌دهد، نسبت به آغاز سال گذشته میلادی، روسیه میزان بدهی خارجی خود را ۶۴.۶ میلیارد دلار معادل ۱۲.۴ درصد کاهش داده است. این داده‌ها نشان می‌دهد در ۱ ژانویه ۲۰۱۹ میزان بدهی خارجی این کشور به ۴۵۳.۷ میلیارد دلار رسیده است، که این پایین‌ترین سطح آن از آوریل ۲۰۰۹ تا کنون است.

بانک مرکزی روسیه اعلام کرد که تمام سازمان‌های این کشور در سال گذشته بدهی خود را کاهش داده‌اند و بخش‌های غیر سازمانی هم بیشترین مشارکت را در کاهش میزان بدهی خارجی کشور داشته‌اند و بدهی خود را ۳۲.۳ میلیارد دلار کاهش داده‌اند.

بدهی خارجی روسیه، از اواسط ۲۰۱۴ که به اوج خود رسیده و بالغ بر ۷۳۳ میلیارد دلار شده بود، هم‌زمان با تحریم‌های آمریکا و اروپا بر علیه روسیه، رو به کاهش قرار گرفت. از آن زمان تا کنون روسیه توانسته است بدهی خارجی خود را ۲۸۰ میلیارد دلار کاهش دهد و آن را به کمترین میزان ۱۰ ساله خود برساند. تنها در سه ماهه پایانی ۲۰۱۸، روسیه میزان بدهی خود را بیش از ۱۶ میلیارد دلار معادل ۳.۵ درصد کاهش داده است.

این درحالی صورت می‌گیرد که در ابتدای امسال بانک مرکزی روسیه گزارش داد، برای سومین سال متوالی، میزان ذخایر ارزی خارجی روسیه افزایش یافته و ۸.۳ درصد رشد داشته است.

همچنین روسیه سال گذشته حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی دلاری خود را به یورو تبدیل کرد و سهم دلار در ذخایر ارزی خود را به پایین‌ترین حد رساند.