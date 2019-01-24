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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۴۹

در ۹ ماهه امسال؛

کرمانشاهی‌ها بیش از ۸۹۰ کیلو وات برق در بخش خانگی مصرف کردند

کرمانشاهی‌ها بیش از ۸۹۰ کیلو وات برق در بخش خانگی مصرف کردند

کرمانشاه_مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه گفت: در ۹ ماهه امسال میزان برق مصرفی بخش خانگی در استان ۸۹۵ کیلو وات بوده است.

امید علی مرآتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه میزان طلب شرکت توزیع برق استان از مشترکان ۱۳۶ میلیارد تومان است، اظهار داشت: میزان بدهی بخش خانگی ۲۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، بخش عمومی ۷۳ میلیارد تومان، کشاورزی ۲ میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان، صنعتی ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و سایر بخش‌ها نیز ۲۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان است.

وی افزود: میزان برق مصرفی بخش خانگی ۸۹۵ کیلو وات، عمومی ۴۲۷، کشاورزی ۳۸۴، صنعتی ۲۷۷ و سایر بخش‌ها ۸۰ کیلو وات بر ساعت است که مجموع آن ها به ۲ میلیارد و ۲۳۷ میلیون کیلو وات است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه از وجود ۷۵۹ هزار و ۹۹۲ مشترک برق در استان خبر داد و گفت: این مشترکان شامل ۱۶۵ هزار و ۳۰۷ مشترک روستایی و ۵۹۴ هزار و ۶۸۵ مشترک شهری است.

وی تصریح کرد: بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه با ۱۴۳ هزار و ۹۹ مشترک و کوزران با ۷۱۴۲ مشترک بیشترین و کمترین شمار مشترکین را دارا هستند.

کد مطلب 4522252

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