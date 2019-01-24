امید علی مرآتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه میزان طلب شرکت توزیع برق استان از مشترکان ۱۳۶ میلیارد تومان است، اظهار داشت: میزان بدهی بخش خانگی ۲۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، بخش عمومی ۷۳ میلیارد تومان، کشاورزی ۲ میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان، صنعتی ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و سایر بخش‌ها نیز ۲۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان است.

وی افزود: میزان برق مصرفی بخش خانگی ۸۹۵ کیلو وات، عمومی ۴۲۷، کشاورزی ۳۸۴، صنعتی ۲۷۷ و سایر بخش‌ها ۸۰ کیلو وات بر ساعت است که مجموع آن ها به ۲ میلیارد و ۲۳۷ میلیون کیلو وات است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه از وجود ۷۵۹ هزار و ۹۹۲ مشترک برق در استان خبر داد و گفت: این مشترکان شامل ۱۶۵ هزار و ۳۰۷ مشترک روستایی و ۵۹۴ هزار و ۶۸۵ مشترک شهری است.

وی تصریح کرد: بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه با ۱۴۳ هزار و ۹۹ مشترک و کوزران با ۷۱۴۲ مشترک بیشترین و کمترین شمار مشترکین را دارا هستند.