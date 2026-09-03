پیام تسلیت فرمانده سپاه کربلا درپی شهادت رزمنده تنکابنی

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم پاسدار محمدرضا موحد، فرمانده سپاه کربلا استان مازندران، در پی شهادت امیرحسین سلیم‌زاده، رزمنده و مدافع امنیت اهل تنکابن، با صدور پیامی شهادت این شهید را به خانواده، همرزمان و مردم مازندران تسلیت گفت.

در متن پیام فرمانده سپاه کربلا مازندران آمده است:شهادت، هنر مردان خدا و پاداش مجاهدانی است که با اخلاص و ایمان، جان بر کف نهاده و در دفاع از کیان اسلامی سر از پا نمی‌شناسند.

بار دیگر عطر دل‌انگیز شهادت در کوچه‌پس‌کوچه‌های دیار علویان، استان قهرمان‌پرور مازندران، پیچید و دلاورمردی از خطه سرسبز و شهیدپرور تنکابن، آسمانی شد و به کاروان سیدالشهدا (ع) پیوست.

رزمنده دلاور و مدافع غیرتمند امنیت، شهید والامقام «امیرحسین سلیم‌زاده»، پس از سال‌ها مجاهدت خالصانه در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سرانجام در دهم شهریورماه و در تقابل با حمله ددمنشانه استکبار جهانی و آمریکای جهان‌خوار به خاک خوزستان قهرمان، جان خویش را فدای استقلال و امنیت ایران اسلامی کرد.

آنچه عظمت روح این جوان دهه هفتادی و تربیت‌یافته مکتب عاشورا را بیش از پیش نمایان می‌سازد، حماسه غیرت و تکلیف‌مداری اوست. او که در حملات تیرماه مجروح گردیده و به افتخار جانبازی نائل آمده بود، درنگ و استراحت در ایام نقاهت را برنتافت و با وجود داشتن فرزندی خردسال، آغوش گرم و پرمهر خانواده را رها کرد و مشتاقانه به خط مقدم نبرد بازگشت تا ثابت کند که سربازان ولایت، بر سر عهد و پیمان خویش ایستاده‌اند و هرگز اجازه تعدی به متجاوزان را نخواهند داد.

اینجانب، عروج ملکوتی و شهادت افتخارآفرین این فرزند برومند دیار علویان را به پیشگاه حضرت بقیه‌الله الاعظم (ارواحنا فداه)، فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی)، همرزمان غیور و جان‌برکف ایشان در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، مردم ولایتمدار استان مازندران به‌ویژه اهالی شریف شهرستان تنکابن و همچنین خانواده مکرم، همسر صبور و یادگار خردسال این شهید عزیز، تبریک و تسلیت عرض می‌نمایم.

بی‌تردید خون پاک این شهید عزیز و دیگر شهدای راه استقلال و امنیت، درخت تنومند انقلاب اسلامی را بارورتر ساخته و طومار توطئه‌های آمریکای جنایتکار و ایادی استکبار را در هم خواهد پیچید.

از درگاه خداوند متعال برای آن شهید سعید، علو درجات و همنشینی با سالار شهیدان، و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسألت دارم.