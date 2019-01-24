علمای جهان اسلام در پایتخت سوریه دورهم می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر، صدها نفر از اندیشمندان و علمای جهان اسلام برای شرکت در چهاردهمین همایش بین‌المللی «علمای اسلامی» در دمشق سوریه، دور هم جمع می‌شوند.

در این همایش که قرار است ۲۳ جمادی الأول مصادف با ۱۰ بهمن برگزار شود، بیش از ۵۰۰ نفر از علما و اندیشمندان مطرح جهان اسلام اعم از شیعه و سنی از کشورهایی مانند ایران، سوریه، لبنان، فلسطین، اردن و عراق در این همایش شرکت خواهند کرد.

مدعوین این همایش و سخنرانان شرکت کننده در این همایش، «آیت الله اراکی»، «عبدالستار السید»، وزیر اوقاف و امور دینی در سوریه و علمایی از مجمع جهانی تقریب مذاهب، «دبیرخانه جهانی مقابله با جریان‌های افراطی و تکفیری»، دفتر سیاسی اجتماعی حوزه های علمیه، مرکز ارتباطات و بین الملل حوزه‌های علمیه، دانشگاه ادیان، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، «تجمع علماء مسلمین در لبنان»، «مجلس اسلامی اعلای شیعی در لبنان»، حزب الله در لبنان، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان، سفارت جمهوری اسلامی ایران در لبنان، وزارت اوقاف و شئون دینی سوریه، جامعه علماء بلاد شام در سوریه. مجمع «شیخ احمد کفتارو در سوریه»، جامعه المصطفی العالمیه در سوریه، هیئت علماء اسلامی لمذهب اهل البیت (ع) در سوریه، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سوریه و سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق هستند.

این همایش توسط دفتر مقام معظم رهبری در سوریه و با همکاری وزارت اوقاف و امور دینی سوریه و مجمع جهانی تقریب مذاهب در دمشق برگزار می‌گردد.

«حجت الاسلام ناصری»، دبیر چهاردهمین همایش «ملتقی العلماء الاسلامی» در نشست خبری که در رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دمشق برگزار شد، بر لزوم اتحاد بین مذاهب اسلامی اشاره کرد و گفت که ثمره اتحاد بین مذاهب اسلامی پیروزی در مقابل تفکر تکفیری است.

وی با اشاره به نزدیک شدن به چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، رهبری مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای را «نماد اتحاد بین مسلمین جهان» خواند و بر تاثیرگذاری انقلاب اسلامی در سوریه و پیروزی تفکر اتحاد بر تفکر تکفیری تأکید کرد.

«محمود دیاب»، سخنگوی وزارت اوقاف سوریه در این نشست، برگزاری این چنین همایش‌هایی را در راستای توسعه اتحاد بین مسلمین جهان بسیار مؤثر دانست و از تمامی دست‌اندرکاران این همایش تقدیر و تشکر به عمل آوردند.

گفتنی است، محورهای چهاردهمین همایش علمای اسلام در راستای اهداف وحدت اسلامی و مقابله با اندیشه‌های تکفیری بوده و قرار است پس از نشست‌های مقدماتی کمیته‌های فرهنگی و علمی این همایش با محور «نقش علماء در اصالت بخشیدن به مفهوم حمایت از وطن» به همراه بیش از بیست موضوع و مضمون و با مشارکت شخصیت‌ها فکری، سیاسی و اجتماعی از علماء و اندیشمندان سوریه ، لبنان ، فلسطین ، اردن ، عراق و سوریه آغاز خواهد شد.

محورهای این همایش بدین شرح خواهد بود: «مفوم وطن در اندیشه إسلامی، مبانی و ریشه‌های فقهی شهروندی، هویت ذاتی و وابستگی عقیدتی، و ملی، نقش تکفیری‌ها و صهیونست‌ها در تخریب و منحرف نمودن مفهوم شهروندی تا نابودی سرزمین‌ها و محور مقاومت و شهروندی» .