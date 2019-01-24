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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۴۱

منابع آگاه صنعت نفت خبر دادند:

تولیدنفت روسیه افزایش یافت/پیش بینی رشد تا۱۱.۳۹میلیون بشکه در روز

تولیدنفت روسیه افزایش یافت/پیش بینی رشد تا۱۱.۳۹میلیون بشکه در روز

یک منبع آگاه خبر داد که متوسط تولید نفت روسیه بین ۱ تا ۲۲ ژانویه، رو به افزایش بوده و پیش‌بینی می شود تولید به ۱۱.۳۹ میلیون بشکه برسد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، یک منبع آگاه از داده‌های وزارت انرژی روسیه خبر داد که بر مبنای آن، متوسط تولید نفت این کشور بین تاریخ‌های ۱ تا ۲۲ ژانویه به ۱۱.۳۹ میلیون بشکه در روز افزایش یافته است.

میانگین تولید روسیه در بازه ۱ تا ۱۰ ژانویه، ۱۱.۳۸ میلیون بشکه در روز بوده که این اطلاعات، نشان‌دهنده یک روند افزایشی است.

تحت توافق کاهش تولید که روسیه و متحدان آن با اوپک منعقد کردند، مسکو متعهد شده بود که تولید نفت خود را به میزان قابل‌توجهی نسبت به سطح ماه اکتبر که ۱۱.۴ میلیون بشکه در روز بود، کاهش دهد.

وزارت انرژی روسیه به تماس رویترز برای اظهار نظر در این مورد، پاسخ نداد.

کد مطلب 4522461

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