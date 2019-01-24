تولیدنفت روسیه افزایش یافت/پیش بینی رشد تا۱۱.۳۹میلیون بشکه در روز

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، یک منبع آگاه از داده‌های وزارت انرژی روسیه خبر داد که بر مبنای آن، متوسط تولید نفت این کشور بین تاریخ‌های ۱ تا ۲۲ ژانویه به ۱۱.۳۹ میلیون بشکه در روز افزایش یافته است.

میانگین تولید روسیه در بازه ۱ تا ۱۰ ژانویه، ۱۱.۳۸ میلیون بشکه در روز بوده که این اطلاعات، نشان‌دهنده یک روند افزایشی است.

تحت توافق کاهش تولید که روسیه و متحدان آن با اوپک منعقد کردند، مسکو متعهد شده بود که تولید نفت خود را به میزان قابل‌توجهی نسبت به سطح ماه اکتبر که ۱۱.۴ میلیون بشکه در روز بود، کاهش دهد.

وزارت انرژی روسیه به تماس رویترز برای اظهار نظر در این مورد، پاسخ نداد.