نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، آسمان خراسان شمالی در پنجشنبه صاف و همراه با وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، به ویژه در مناطق نیمه شمالی پیشبینی میشود.
وی افزود: برای جمعه افزایش ابر و وزش باد لحظهای شدید پیشبینی میشود و در ساعات پیش از ظهر تا اوایل شب در برخی مناطق، بیشتر در شمال استان، بارش پراکنده باران، ارتفاعات بارش پراکنده باران و برف و مه رخ خواهد داد.
داداشی ادامه داد: برای شنبه روزهای ابتدایی هفته آینده، جو پایدار و آسمان صاف در اغلب مناطق استان انتظار میرود.
وی درباره دما گفت: طی شبانهروز گذشته، ایستگاه شیروان با کمینه دمای ۱- درجه سانتیگراد سردترین و پیشقلعه با بیشینه دمای ۲۶ درجه سانتیگراد گرمترین مناطق استان ثبت شدند، همچنین کمینه و بیشینه دمای بجنورد به ترتیب ۲ و ۲۲ درجه سانتیگراد بود.
