روسیه یک هسته تروریستی را متلاشی کرد+ ۷ نفر بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، سازمان امنیت فدرال روسیه (FSB) امروز پنجشنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که موفق به متلاشی کردن کامل یک هسته تروریستی در این کشور شده است.

در بیانیه صادره از سوی سازمان امنیت فدرال روسیه، نیروهای امنیتی این کشور یک هسته تروریستی مخفی را در یک کانون اصلاح و تربیت در منطقه ترانس بایکال متلاشی کردند.

سازمان امنیت فدرال روسیه در این خصوص اضافه کرد که در جریان این رویداد، ۷ نفر بازداشت شده‌اند.

بیانیه مذکور در این خصوص اضافه می کند: مشخص شده است که این هسته به نفع یک سازمان تروریستی بین‌المللی ممنوعه در فدراسیون روسیه با هدف جذب محکومین به فعالیت‌ های تروریستی و جمع‌ آوری وجوه برای تأمین مالی آن ایجاد شده است. در نتیجه جستجوی عملیاتی در داغستان، منطقه ولگوگراد، مناطق ترانس بایکال و کراسنودار، سازمان‌ دهندگان و شرکت‌ کنندگان اصلی این هسته در مجموع هفت نفر بازداشت شدند.

فعالیت‌های جستجوی عملیاتی و اقدامات تحقیقاتی ادامه دارد.