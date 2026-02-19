  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۴۶

روسیه یک هسته تروریستی را متلاشی کرد+ ۷ نفر بازداشت شدند

سازمان امنیت فدرال روسیه در بیانیه ای اعلام کرد: به دنبال متلاشی کردن یک هسته تروریستی در منطقه ترانس بایکال، ۷ نفر بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، سازمان امنیت فدرال روسیه (FSB) امروز پنجشنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که موفق به متلاشی کردن کامل یک هسته تروریستی در این کشور شده است.

در بیانیه صادره از سوی سازمان امنیت فدرال روسیه، نیروهای امنیتی این کشور یک هسته تروریستی مخفی را در یک کانون اصلاح و تربیت در منطقه ترانس بایکال متلاشی کردند.

سازمان امنیت فدرال روسیه در این خصوص اضافه کرد که در جریان این رویداد، ۷ نفر بازداشت شده‌اند.

بیانیه مذکور در این خصوص اضافه می کند: مشخص شده است که این هسته به نفع یک سازمان تروریستی بین‌المللی ممنوعه در فدراسیون روسیه با هدف جذب محکومین به فعالیت‌ های تروریستی و جمع‌ آوری وجوه برای تأمین مالی آن ایجاد شده است. در نتیجه جستجوی عملیاتی در داغستان، منطقه ولگوگراد، مناطق ترانس بایکال و کراسنودار، سازمان‌ دهندگان و شرکت‌ کنندگان اصلی این هسته در مجموع هفت نفر بازداشت شدند.

فعالیت‌های جستجوی عملیاتی و اقدامات تحقیقاتی ادامه دارد.

کد خبر 6753656

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها