افزایش قیمت نفت در پی نگرانی‌ از احتمال اختلال در بازار عرضه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، معاملات آتی نفت خام «برنت» با ۲۴ سنت افزایش، معادل ۰.۳ درصد، به ۷۰.۵۹ دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت نفت خام «وست تگزاس اینترمدیت» (WTI) آمریکا ۲۸ سنت، معادل ۰.۴ درصد افزایش یافت و به ۶۵.۴۷ دلار در هر بشکه رسید.

در روز چهارشنبه، دو شاخص نفت خام برنت و وست تگزاس اینترمدیت افزایش بیش از ۴ درصدی را تجربه کردند. این رشد قیمت تا حد زیادی ناشی از نگرانی سرمایه‌گذاران نسبت به احتمال بروز اختلال در عرضه نفت تحت تاثیر تحولات کنونی و در پی مذاکرات ایران و آمریکا است.

دور جدید مذاکرات غیرمستقیم تهران و واشنگتن جمعه ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ در مسقط آغاز و دور دوم آن روز سه شنبه (۲۸ بهمن) در ژنو برگزار شد. به گفته وزیر امور خارجه کشورمان، زمان دور بعدی مذاکرات هسته‌ای بعد از رایزنی‌دو طرف در پایتخت‌ها تنظیم خواهد شد.

عباس عراقچی در پایان مذاکرات هسته‌ای به خبرنگاران ایرانی در ژنو گفت که مذاکرات، پیشرفت خوبی نسبت به جلسه گذشته داشت و در «این دور فضای سازنده‌تری وجود داشت.