به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری صبح پنجشنبه در دیدار با فرشاد مقیمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بیان اینکه تمرکز ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت نباید صرفاً بر بخش صنعت محدود شود، اظهار کرد: قزوین اگرچه بهعنوان استانی صنعتی شناخته میشود، اما معادن و بازار آن نیز سرشار از ظرفیتهای راهبردی است و باید به همان میزان مورد توجه قرار گیرد.
وی با تأکید بر لزوم برگزاری منظم جلسات تخصصی در حوزه معدن افزود: توجه ویژه به ظرفیتهای معدنی استان ضروری است و این حوزه میتواند به یکی از پیشرانهای جدید توسعه استان تبدیل شود.
نوذری با اشاره به اهمیت حوزه تجارت و بازار در شرایط کنونی اقتصاد کشور تصریح کرد: ساماندهی بازار و تقویت بخش تجارت از مسائل مهم اقتصادی است و باید بهصورت جدی در دستور کار قرار گیرد.
وی جذب سرمایهگذار را اولویت حیاتی استان دانست و گفت: قزوین به لحاظ موقعیت جغرافیایی، نزدیکی به پایتخت و برخورداری از زیرساختهای صنعتی، استانی متفاوت است و با اصلاح برخی رویکردهای آمایش سرزمینی میتوان مسیر حضور سرمایهگذاران را تسهیل کرد.
استاندار قزوین با بیان اینکه ۷۲ درصد اشتغال استان در بخش صنعت و حدود ۳۵ درصد در حوزه خدمات متمرکز است، خاطرنشان کرد: این آمار نشاندهنده ظرفیت بالای اقتصادی استان است، اما در کنار توسعه صنایع، فعالسازی واحدهای راکد و نیمهفعال نیز باید با جدیت دنبال شود تا اشتغال پایدار تقویت گردد.
وی با قدردانی از تلاشهای مدیرکل پیشین صنعت، معدن و تجارت استان گفت: وی در حوزه صنعت پیگیر مسائل بودند و برای ایشان در ادامه مسیر خدمت آرزوی توفیق داریم. همچنین برای مدیرکل جدید صمت استان، آرزوی موفقیت میکنیم و امیدواریم با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود و همافزایی با تیم اقتصادی استان، روند توسعه صنعتی، معدنی و تجاری قزوین با شتاب بیشتری دنبال شود.
نظر شما