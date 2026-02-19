۳ خودروی سواری پژو در شاهرود توقیف شدند؛ برخورد با تخلفات حادثه ساز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی شاهرود، اظهار داشت: ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی هنگام گشت زنی در شهر متوجه خودروهای مشکوک شدند.

وی ادامه داد: این سه خودرو سواری پژو با انجام حرکات حادثه‌ساز و خطر آفرین برای شهروندان ایجاد مزاحمت می‌کردند که با پایش ترافیکی پلیس راهور بلافاصله شناسایی شدند.

فرمانده انتظامی شاهرود با تاکید بر اینکه این خودروها همگی توقیف و روانه پارکینگ شدند، ابراز داشت: مجموع خلافی این خودروها ۲۱۰ میلیون ریال برآورد می‌شود.

شائینی با اشاره به اینکه خودروها با دارا بودن جریمه‌های رسوبی و تکرار آن مدام در حال تردد سطح شهر بودند، تصریح کرد: برخورد با این خودروها و رانندگان کانی برای تامین امنیت شهروندان قانون مدار است.

وی افزود: از خانواده ها انتظار می‌رود فرزندان خود را نسبت به عواقب این رانندگی‌های حادثه ساز آگاه کرده و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از رفتار مخاطره آمیز آن ها پیشگیری کنند.