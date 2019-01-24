به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسپوتنیک، کریل دیمیتریف، مدیر اجرایی ارشد صندوق سرمایهگذاری مستقیم روسیه(آردیآیاف) میگوید: در پایان سال ۲۰۱۸ میلادی، آمریکا یکی از بزرگترین سرمایهگذاران پروژههای روسی بوده است.
دیمیتریف که در اجلاس اقتصاد جهان در داووس سوئیس صحبت میکرد، گفت: سال گذشته، پس از چین و آلمان، ایالاتمتحده سومین سرمایهگذار بزرگ خارجی در پروژههای روسیه بوده است.
آلکسیس رودزیانکو، رئیس و مدیرعامل اتاق بازرگانی آمریکا در روسیه (امچم)، پیش از این به اسپوتنیک گفته بود که در سال ۲۰۱۸ میلادی، شرکتهای آمریکایی حضور خود در روسیه را کاهش نداده و بازار روسیه را ترک نکردند. به گفته او، شرکتهای آمریکایی موقعیت خود در روسیه را تقویت کرده و حتی برخی از آنها در افزایش مقیاس فعالیت خود در روسیه، سرمایهگذاری کردهاند.
سرمایهگذاری در روسیه علیرغم وضع تحریمهای آمریکا بر ضد مسکو، ادامه یافته؛ این درحالی است که داراییهای تعداد زیادی از شرکتهای روسی در آمریکا مسدود شده و شهروندان آمریکایی از هرگونه تجارت با روسیه منع شدهاند.
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